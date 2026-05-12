00403A太熱了…連統一投信粉專都發文提醒別「加價買 」！網讚：小編有良心

主動統一升級50（00403A）今日掛牌首日買氣爆棚，卻也因買盤過度集中導致股價大幅偏離淨值。

對此，統一投信官方粉絲團罕見發出「重要通知」，示警00403A目前溢價過大，提醒投資人當市場價格遠高於淨值時，買入的可能不只是資產，還包含昂貴的「溢價」，呼籲交易前務必審慎評估價格合理性。

官方小編特別提醒下單前應確認三件事：

即時折溢價幅度 成交價格與淨值的差距 以及是否有短線過熱現象

官方這番「勸世文」隨即引發網友熱烈討論，多數網友對小編的貼心提醒表示讚賞，直言「小編真有良心」、「佛心推」，認為投信公司願意主動出來叫大家冷靜非常難得。

更有已參與預購申購的網友表示慶幸，認為「已經在場內等收錢」、「完全不擔心」，反觀今日才進場搶購的投資人，則被網友調侃「溢價4%大家衝進去還井噴」。

不過，亦有投資人質疑今日官網崩潰才是導致資訊落差的主因，留言砲轟「還不如快點修好官網」，認為官網進不去讓投資人無法參考即時淨值，進而引發集體恐慌性追高（FOMO）。

針對00403A首日成交量炸裂的現象，市場看法兩極。部分投資人看好其長期潛力，表示「準備長期投資，動力哥加油」。

ETF並非越熱門越安全，當溢價失控時，造市商的籌碼釋出速度若趕不上買盤，投資人極易買在不合理的價格。統一投信此次大動作發文提醒，反映出官方也注意到盤面情緒過熱的風險，投資人應靜待溢價收斂後再行操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。