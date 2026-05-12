00403A首日收盤爆418萬張無敵巨量！漲幅幾乎都是「溢價」…買價值還泡影？

主動統一升級50（00403A）今正式掛牌，首日表現即讓市場見識到主動式產品的瘋狂吸金力。

全日成交量爆出驚人的418萬張（4,183,651張），成交金額高達449.22億元，不僅穩居台股成交量冠軍，更顯示出散戶與法人買盤在上市首日的極度亢奮。

然而，驚人的漲幅背後隱藏著巨大的溢價風險...

00403A終場以10.80元作收，大漲0.60元，單日漲幅高達5.88%... 但對照投信公告之即時預估淨值10.23元，該標的首日收盤的預估溢價幅度竟然高達5.57%。

統一投信官網數據顯示，00403A於掛牌首日因買氣過熱，導致溢價率一度衝高至5.57%。圖／擷取自統一投信

意味著今日買入的投資人，絕大部分的漲幅都是在買「溢價」而非買「價值」，這在ETF掛牌首日是相當罕見且極端的情況。

盤面狀況顯示，00403A今日開盤即跳空高開在10.93元，隨後買盤持續湧入，最高一度衝上10.96元，全日股價始終在預估淨值之上大幅偏離；由於市場買氣過於旺盛，導致造市商難以即時收斂價差。

5.57%的溢價意味著投資人一買進就直接面臨5.57%的帳面虧損風險，一旦後續買氣降溫、溢價收斂，股價極有可能出現回檔。

00403A雖然具備主動選股的彈性優勢，但ETF投資仍應回歸淨值本質。今日盤中漲幅顯然已被情緒推升至不合理水位，建議投資人應保持冷靜，靜待折溢價幅度回落至1%以內的合理範圍後再行布局，切莫在此刻盲目追高，成為溢價泡沫下的犧牲者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。