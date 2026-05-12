中信投信看好00406A的掩護性買權策略有三大優勢

中信投信在本土投信打頭陣，首度發行掩護型買權ETF（指數型股票基金），中信投信指出，一般的高股息ETF由於選股的關係，因此所選的股票有一定的股息，但上漲的動能也許不如其他個股，而這檔ETF由於有買權的權利金收入，因此可作為增加投資人配息收入的來源。

中信投信基金經理人張書廷表示，00406A的掩護性買權策略可望帶來三大優勢。第一是將權利金收入做為收益來源之一，可望降低現金流集中於特定月份的問題；第二是下檔緩衝有撐，當市場修正時，已收取的權利金有助減輕股票部位的潛在資本利損壓力；第三，當市場波動度提高時，選擇權的權利金有機會同步提升，這也讓震盪行情有機會成為可運用的收益來源。同時，為在「收權利金」與「保留上漲空間」之間取得平衡，00406A採彈性操作設計，掩護性買權部位可依市況調整，名目本金範圍0%至25%，透過動態調控，在追求權利金收益與參與股市上漲之間拿捏更合適的比例。

張書廷強調，00406A並非被動跟隨指數，而是以主動成長策略出擊，透過嚴選「三好」標的，力求掌握台股成長趨勢。其選股邏輯為「好產業」，意即以外銷訂單等前瞻訊號作為觀察指標，鎖定具長線動能的關鍵產業；其次為「好公司」，聚焦股利連續成長企業，這類公司往往具備較佳的獲利能力與治理品質；最後是「好股價」，透過結合資本報酬率（ROIC）、股東權益報酬率（ROE）等獲利指標，搭配近6個月與近12個月報酬率動能，順勢挑選趨勢強勢股，期能進一步掌握超額報酬的機會。

中國信託投信強調，許多投資人並非不想追求成長，而是擔心成長股遇到修正、現金流又不穩時，持有過程容易「大起大落」，影響投資心態。00406A透過主動選股追成長、以權利金提升收益來源，期望在震盪成為常態的市場環境下，提供更接近「攻守兼備」的投資選項。

同時，為在「收權利金」與「保留上漲空間」之間取得平衡，00406A採彈性操作設計，掩護性買權部位可依市況調整，名目本金範圍0%至25%，透過動態調控，在追求權利金收益與參與股市上漲之間拿捏更合適的比例，透過收取權利金提供投資組合額外收益機會，提供投資人相對於純台股更多元的收益機會；成長部分以產業成長、公司成長與股價成長三大面向，篩選具未來股價具潛在上升動能的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。