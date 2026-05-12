瘋牛行情來襲 中信推出掩護性買權ETF 00406A兼顧多頭與下檔風險

中信投信今年主打「台股三部曲」，繼今年1月下旬發行的00995A上市之後，今日再宣布發行新檔的台股主動式ETF（指數型股票基金），這次則加入「掩護性買權」。中信投信總經理陳正華指出，行情愈樂觀時仍要保持紀律，尤其是高檔保護的策略，最近的台股ETF也會採取相對高評級的策略，讓投資人作部分獲利了結。

他指出，選擇權策略的重要價值，在於市場下檔、震盪行情時，可以透過權利金收入來減緩淨值的波動，而且震盪愈大、權利金愈高，將波動轉化為收益來源，就是中信投信發行這檔ETF重要的價值所在。

陳正華表示，台股已站上42000點，一個月漲萬點的空前行情，這一波瘋牛行情，對業者也形成頗大的壓力，4月台股單月漲4成，大部分的基金都打敗大盤，尤其主動式ETF的表現。12月發行的00995A，從1月22日上市迄今，不到4個月已有75%的報酬率。中信投信在4月操作的持股接近滿倉，並且搭配選擇權操作，因此交出不錯的報酬率成績單。

中信投信形容這檔新發行的ETF，是00995A的「升級版」，每單位價格為10元，將在5月26日至28日開始募集，並採取月配息。對於中信投信此次發行掩護性買權的ETF 00406A，陳正華認為該特色為既參與成長，也要兼顧現金流，而且可以透過「掩護性買權」來面對市場的波動。他說明，國外一開始的COVERED CALL原本是100%覆蓋率，之後為讓投資人仍有參與多頭的機會，開始有50%比例的產品問世，而在台灣現行法規之下，可作到25%，因此對台灣投資人而言，仍有70%至80% 比率可參與成長，另外會以23%左右的部位來賣出選擇權、收取權利金。

中信投信投資部協理唐祖蔭指出，倘若有策略，可讓投資人在持續上漲時不會被洗出去，而且震盪下檔時還有收益可賺，投資人就不用急著自己預測高點，他舉朋友為例，有朋友在35000點就賣完全部的股票，但沒想到一周內大盤指數漲了7千多點，後悔未及，因此，這檔新ETF，是讓投資人不要掉隊、不要FOMO（擔心錯過行情），而且居高思危時，也有獲利了結的空間，再搭配00995A，可說是進可攻、退可守。

中信投信基金經理人張書廷指出，台灣上市櫃公司配息高度集中於每年6月至9月，容易讓投資人在其他月份出現現金流空窗期，即使市面上亦有月配與季配息機制的高股息ETF，仍會受到除息淡旺季影響，而使每次配息金額出現波動。00406A在持有台股股票部位的同時，搭配賣出指數買權以收取權利金；相較股息旺季集中特性，權利金的分布相對均衡，有機會彌補除息淡季的資金缺口。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。