0050魅力連高中生都懂？理財館長：若早10年懂複利財富肯定更可觀

「現在的高中生投資難道是常態嗎？」

這幾天去駕訓班學開車，目前上了兩個禮拜左右的課，跟教練還有同學聊天後：

1.一個同學兩年前就開始定期定額買VT跟BND，後來因為出國留學所以暫時停扣，最近想開始重新扣款並加買元大台灣50（0050）。

聽到的當下突然好奇，原來連VT都那麼普及了嗎？

2.另一個高三的弟弟，買股票獲利已經超過萬元，庫存包含0050、凱基台灣TOP 50（009816）、主動統一台股增長（00981A）…，雖然還包含一些不太推薦的ETF跟個股，但整體是以0050為主，而且長期投資的概念非常好。

我跟他聊了兩個小時左右，分享了很多投資觀念，他說他會考慮賣掉其他個股，未來都投0050就好。

比較讓我驚訝的是，他說很多同學都開始投資了，甚至還有少部分玩虛擬貨幣合約的。遙想十幾年前高中的時候，大家只知道下課衝球場、上課唸書睡覺而已，高中三年也沒什麼朋友有涉略這些，現在投資的熱潮居然已經蔓延到高中...

不禁讓我感慨，如果十年前就懂這些，現在累積的財富肯定更可觀！當然，前提是堅持長期持有分散ETF，不要把過多心力投入在短線交易裡，重點應該是自己的學習與成長，然後讓時間成為自己的朋友，享受複利成果！

相信那天那位高中弟弟都有聽進去！

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