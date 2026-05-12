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0050定期定額突破百萬戶 再創市場新猷

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
臺灣50指數短、中、長期與加權股價指數差異。資料來源：Bloomberg 截至2026年4月底
臺灣50指數短、中、長期與加權股價指數差異。資料來源：Bloomberg 截至2026年4月底

元大台灣50（0050）高度跟隨台股上市權值股成長，資金動能持續擴大，規模、投資人數及定期定額同步成長，據證交所統計，4月定期定額戶數突破百萬，再創市場新猷。

據證交所、投信投顧公會資料，0050 4月定期定額戶數達100.8萬，統計今年以來增加29.9萬人，若以3月每人單月平均扣款1.03萬元估算，每月透過0050穩定投資台股的資金超過百億；同時，0050在2025年累積3,359億淨申購，今年以來至4月底則獲2,281億淨申購，顯著推動散戶資金轉為透過0050集中投資，長期追求資產成長。

近期台灣資本市場迎來結構性變革，金管會宣布放寬國內股票型基金及主動式ETF投資單一個股比例上限至25%，未來將引導資金更傾向配置權值股，實質有利臺灣50指數等市值型指數投資，且隨著資金流入重點權值股的管道與增量擴大，臺灣50指數將進一步強化其市值型指數投資首選的標竿地位。

據彭博資料，近年在資金青睞重點權值股下，臺灣50指數在短、中、長期含息報酬率均領先加權股價指數，至4月底近一年領先約19個百分點，近三年領先約60個百分點，近十年更放大至超過160個百分點。

元大投信持續建議，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過0050、0050 ETF連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。並提醒0050為純粹的市值型ETF，集中反映台灣主要上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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