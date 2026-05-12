多檔ETF名字都有「50」？那應知道買哪個才對吧…周冠男勸：明知撞牆會痛別硬撞

台股市場近期新掛牌ETF接連湧現，且多款產品名稱皆冠上「50」字樣，引投資人瘋搶。

政大財金系教授周冠男對此在臉書發文表示，市場上各種ETF來來去去，但許多新上市產品名字中都有「50」，暗示投資人應當知道該買哪一個才是正確選擇。針對掛牌首日即出現溢價4%仍吸引大量買盤的現象，周冠男直言，書中早已提醒「撞牆頭會痛」，但投資人仍硬要撞，並以「長期買進」標籤呼籲回歸投資本質。

針對今日掛牌的主動統一升級50（00403A），網友看法呈現高度一致的謹慎態度。有網友指出開盤不到30分鐘就爆出140萬張巨量，感嘆「散戶就是瘋」。對於溢價搶購的行為，不少人諷刺表示「溢價買入，立馬賠4%」、「有先申購的人，先賺到4%」，認為盲目追高無異於將金錢送給他人。

多數網友在討論中重申對老牌標的元大台灣50（0050）的信任。網友認為「0050老字號有保障」，並提醒莫忘00940的教訓，直指山寨版50應遠離，且0050作為掛牌最久、規模最大的產品「根本不會倒」。此外，也有觀點批評新產品巧立名目收取高額內扣費用，短期看似超越0050的報酬往往難以持久，甚至有網友直言「情人還是老的好」，應堅持以0050為投資核心。

對於頻繁換股的跟風行為，網友評論「滾石不生苔」，認為一味跟風、沒有邏輯的投資人難以賺錢。亦有專業意見提到，主動型基金每天公布持股可能導致被市場狙擊。

周冠男教授的發文引發共鳴，網友紛紛表示認同應站在「0050的肩膀上持續前行」，在股市熱潮中守住認知範圍內的錢，而非盲目追求噱頭產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。