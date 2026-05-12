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為什麼ETF會大幅溢價？陳重銘點出3大關鍵場合：剛上市最容易出事

聯合新聞網／ 綜合報導
陳重銘提醒，ETF掛牌初期若買單過於龐大，容易導致股價遠高於淨值的大幅溢價，投資人應隨時注意折溢價幅度。圖／本報資料照片
陳重銘提醒，ETF掛牌初期若買單過於龐大，容易導致股價遠高於淨值的大幅溢價，投資人應隨時注意折溢價幅度。圖／本報資料照片

不敗教主陳重銘針對近期ETF市場熱潮，特別針對「折溢價」現象進行深度解析。

他指出，ETF的本質是可以在股市像股票一樣買賣的基金，因此具備基金看「淨值」與股票看「股價」的雙重特性。

陳重銘強調，投資人買進ETF的本質是持有該基金，因此「淨值」才是反映真實價值的核心。

陳重銘解釋，股價與淨值之間產生的波動即為折溢價，正常市場機制下，造市商會將折溢價控制在1%以內

然而，他提醒在某些特殊情況下，例如：

ETF剛上市

除息前夕

或是市場買單過於龐大時

往往會導致股價遠高於淨值，進而出現大幅溢價的現象。

他最後呼籲投資人，在追逐熱門標的時務必注意折溢價，避免買在不合理的價格。

◎感謝 不敗教主 陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 淨值 折價 溢價

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