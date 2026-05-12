為什麼ETF會大幅溢價？陳重銘點出3大關鍵場合：剛上市最容易出事

不敗教主陳重銘針對近期ETF市場熱潮，特別針對「折溢價」現象進行深度解析。

他指出，ETF的本質是可以在股市像股票一樣買賣的基金，因此具備基金看「淨值」與股票看「股價」的雙重特性。

陳重銘強調，投資人買進ETF的本質是持有該基金，因此「淨值」才是反映真實價值的核心。

陳重銘解釋，股價與淨值之間產生的波動即為折溢價，正常市場機制下，造市商會將折溢價控制在1%以內。

然而，他提醒在某些特殊情況下，例如：

ETF剛上市 除息前夕 或是市場買單過於龐大時

往往會導致股價遠高於淨值，進而出現大幅溢價的現象。

他最後呼籲投資人，在追逐熱門標的時務必注意折溢價，避免買在不合理的價格。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。