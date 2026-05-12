0050定期定額戶數衝破100萬！單月穩定吸金逾百億 政策放寬市值型ETF迎大利多
元大台灣50（0050）高度跟隨台股上市權值股成長，資金動能持續擴大，規模、投資人數及定期定額同步成長，據證交所統計，4月定期定額戶數突破百萬，再創市場新猷。
據證交所、投信投顧公會資料，0050 4月定期定額戶數達100.8萬，統計今年以來增加29.9萬人，若以3月每人單月平均扣款1.03萬元估算，每月透過0050穩定投資台股的資金超過百億。
同時，0050在2025年累積3,359億淨申購，今年以來至4月底則獲2,281億淨申購，顯著推動散戶資金轉為透過0050集中投資，長期追求資產成長。
近期台灣資本市場迎來結構性變革，金管會宣布放寬國內股票型基金及主動式 ETF 投資單一個股比例上限至 25%，未來將引導資金更傾向配置權值股，實質有利台灣50指數等市值型指數投資，且隨著資金流入重點權值股的管道與增量擴大，台灣50指數將進一步強化其市值型指數投資首選的標竿地位。
據彭博資料，近年在資金青睞重點權值股下，台灣50指數在短、中、長期含息報酬率均領先加權股價指數，至4月底近一年領先約19個百分點，近3年領先約60個百分點，近10年更放大至超過160個百分點（表一）。
|指數含息報酬率(%)
|近1年
|近2年
|近3年
|近5年
|近10年
|台灣50指數
|117.2
|137.7
|233.4
|199.1
|733.3
|加權股價指數
|98.0
|101.3
|173.3
|161.4
|569.6
|百分點差異
|19.2
|36.4
|60.1
|37.7
|163.7
資料來源：Bloomberg ｜ 資料日期：截至2026年4月底。
元大投信持續建議，對於距離退休時間長達30至40年的年輕存股族，可透過0050、0050 ETF連結基金及早建立存股計畫，盡可能擴大時間複利優勢。
並提醒0050為純粹的市值型ETF，集中反映台灣主要上市權值股表現，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險（表二）。
|年度
|2003
|2004
|2005
|2006
|2007
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|含息報酬率(%)
|23.2
|5.3
|10.5
|20.6
|11.2
|-43.1
|73.9
|12.9
|-15.8
|12.4
|11.6
|17.0
|年度
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|成立以來
|含息報酬率(%)
|-6.1
|18.7
|18.4
|-4.9
|33.0
|31.6
|21.8
|-21.8
|28.7
|48.2
|37.1
|1,897.7
資料來源：Lipper ｜ 資料日期：截至2026年4月底。註：採淨值含息總報酬計算。0050成立日為2003/6/25，當年度非完整年度。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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