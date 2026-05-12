台股4萬點懼高留現金？清流君批：躲過崩盤也順便錯過0050長線報酬

台股站上4萬點高位，許多人因恐懼高點而選擇保留現金，期待等市場跌深再加碼。

理財專家清流君對此重砲轟擊，認為這種「逢低買進」的心理本質上是做對了交易，卻做錯了時間尺度；他透過實證數據指出，這種看似聰明的擇時策略，在現實中往往會因為與市場動能對抗，導致投資績效大幅縮水。

清流君進一步拆解投資理論，指出逢低買進的邏輯帶有「價值投資」與「均值回歸」色彩，認為價格偏高必會修正。

然而，股市在幾周到幾個月的短中期維度內，更多是由「動能」驅動，即漲的會繼續漲、跌的會繼續跌。 當投資人以價值投資的理由進場，卻期待市場在短期內反轉，本質上就是自我矛盾。 這種在動能時間尺度上硬做價值投資的行為，往往讓投資人越等越貴。

以台股元大台灣50（0050）為例，回測22.5年的結果顯示，全倉幹入（All-in）的年化報酬率高達12.94%，但196種逢低買進策略的平均年化報酬率僅約6.64%。

這代表投資人為了躲避波動而保留現金，不僅沒能提升投資效率，反而因為沒參與到市場，導致每年的超額報酬大幅落後。

清流君強調，股市長期的報酬來源正是因為投資人願意留在場內承擔波動，避開波動的同時，也等於避開了豐厚的風險溢酬。

清流君呼籲投資人應突破「高點恐懼」的心魔；他直言，沒買不代表沒風險，錯過報酬的成本遠比想像中巨大。

對於0050這類具備長期正報酬的標的，最好的資金投入方式並非痴痴等待低點，而是現在立刻全倉投入，並將精力放在強化本業累積本金。

他總結道：「等待完美時間點才投資的成本，遠超過完美擇時能帶來的好處」，唯有長期留在市場，才能完整收割複利的威力。

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