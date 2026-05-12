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台積電（2330）表現疲軟0050權重自然降！佔比掉至60％以下…哆啦王：本就有的機制
台積電（2330）最近表現比另49支股票平均要差，所以在元大台灣50（0050）的佔比很自然就下降了。
之前最多曾經到佔快要64%，現在掉到60% 以下了。
不過這本來就是市值加權指數ETF的機制，個股表現相對差就會自然下降了，所以和單買一支股是不同等級的風險。
◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
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