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小資族別再走彎路想賺快錢被割韭菜！清流君曝0050定期定額威力：越窮越不能浪費時間

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君透過數據證實，0050定期定額20年可讓421萬元成本翻倍至4000萬元，呼籲小資族應放棄投機心態，善用時間複利達成長期財務目標。記者許正宏／攝影
清流君透過數據證實，0050定期定額20年可讓421萬元成本翻倍至4000萬元，呼籲小資族應放棄投機心態，善用時間複利達成長期財務目標。記者許正宏／攝影

台股突破4萬點、市場情緒亢奮之際，理財專家清流君於影音內容中，針對小資族提出一劑強心針。

他指出，許多散戶因為本金小，容易被標榜「快速致富」的投機課程或APP吸引，結果反而成為市場上的大韭菜。事實上，對於小資族而言，與其追求不切實際的暴利，不如善用「持續買進」的複利威力，這才是唯一的取勝之道。

清流君展示了符合現實人性的回測數據：

以台股0050自2003年6月底成立至今為例，若投資人初期投入10萬元，之後每月定期定額1.5萬元

經過約22.5年的時間，投資人的總投入成本僅421萬元，但透過股息再投入與時間複利，最終產出的總資產可達約3900多萬元，接近4000萬元的驚人水準

他進一步拆解投資的三大核心因素：本金、報酬率與時間

清流君直言，小資族在本金上已輸在起跑點，而報酬率更是市場給予、非個人所能控制，過度追求控制報酬率往往適得其反。因此，小資族能靠的唯一武器就是「時間」。他特別強調：「你越是小資，就越不能浪費複利的時間。」

清流君也提醒，與其花心力鑽研擇時進場或購買割韭菜的工具，不如及早使用正確的投資方式，將剩餘的心力專注在本業上；透過持續累積本金並讓資金長期留在市場內，完全收割股市長期的風險溢酬。

他呼籲小資族應放下對「賺快錢」的執著，將複利曲線作為最強大的後盾，在股市狂熱中保持理性，守住長期致富的基本盤。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

韭菜 台股 0050元大台灣50 ETF 市值型

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