統一00403A 掛牌人氣爆棚 早盤成交量即破百萬張

主動ETF新兵統一投信旗下「主動統一升級50」（00403A），12日正式掛牌上市，一開盤即吸引買盤，早盤已爆出逾百萬張大量。法人分析，主動式ETF夯，統一投信身旗下00981A與00988A合計規模市占率已近五成，00403A未演先轟動，被市場視為升級版的台股市值型ETF。

法人表示，台股即將迎來多重利多，隨著COMPUTEX 2026腳步逼近，市場高度聚焦輝達（Nvidia）執行長黃仁勳即將展示的「五層蛋糕」AI架構，以及英特爾、高通等大廠的最新戰略。加上輝達將於5月20日公布最新財報，這些關鍵事件都將牽動台股走向，為00403A所布局的AI供應鏈帶來表現契機。

統一投信指出，00403A的篩選機制，首重「市值為核+強化動能」。第二項篩選策略為「汰弱增強+掌握趨勢」。傳統被動式市值型ETF對於大型權值股只能照單全收，而00403A更著重於成長動能高、且產業趨勢明確的前瞻性企業。

對於財報不如預期或出現虧損的企業，會予以剔除，確切掌握企業高成長的含金量。第三項則是展現主動優勢的「靈活布局+動能升級」。00403A經理團隊每季將固定調整市值前200大名單，並且動態監測市場與個股的變化，這種因時制宜的靈活換股策略，讓經理人能隨時因應盤勢調整投組配置，積極為投資人創造超額報酬的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。