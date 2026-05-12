00403A成交量爆衝176萬張！溢價收斂至3.01％…官網當機這裡「可以看淨值」

台股史上募集規模最大的主動式ETF主動統一升級50（00403A）今日掛牌展現驚人吸金力。截至上午9點29 分，成交量已爆衝至176.1萬張（1,761,147張），總成交金額高達190億元，買氣冠絕台股。

溢價小幅收斂 證交所揭露真實淨值

由於統一投信官網持續癱瘓，投資人可以轉往證交所即時資訊系統比價。根據9點29分之最新數據顯示，00403A股價暫報10.61元，漲幅4.02%；而預估淨值則由早盤的10.31元微降至10.30元。這使得預估溢價幅度由開盤時的近4%縮減至3.01%。

雖00403A溢價已由4%回落至3%，但相較於一般ETF合理的1%價差，目前「買貴」的幅度依然顯著。

成交量如此驚人，顯示不少申購族在開盤衝上10.93元高點後已開始獲利了結，而空手者則持續在10.6元附近銜接買盤。

提醒投資人，在溢價尚未回歸常態前，仍應保持理性，避免在官網修復前盲目追價。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。