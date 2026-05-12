00403A掛牌熱度炸裂！掛牌官網直接進不去…注意淨值小心買貴

台股今日再創新局，主動統一升級50（00403A）於今日（5月12日）正式掛牌上市。

由於該ETF具備強大吸金力，開盤不到10分鐘，統一投信官網即因湧入過量查詢人潮，導致伺服器負荷過重，出現「502 Bad Gateway」連線異常，讓想查詢即時淨值的投資人一度叫苦連天。

受00403A掛牌瘋搶人潮影響，統一投信官網於今日開盤後瞬間因流量過載，導致伺服器出現「502 Bad Gateway」崩潰畫面。

截至上午9點05分，00403A掛牌參考價約為10.2元左右。

開盤後隨即爆出巨量，成交量迅速推升，顯示散戶與法人買盤積極，甚至傳出首日可能出現小幅溢價跡象。

專家提醒，由於該標的熱度極高，投資人在操作時務必留意折溢價狀況，避免在官網修復前盲目追高，導致買在不合理的高點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。