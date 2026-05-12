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營收、訂單、股價爆衝 00910太空衛星ETF飆

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近半年海外ETF漲幅十強。(資料來源：CMoney)
近半年海外ETF漲幅十強。(資料來源：CMoney)

SpaceX即將進行史上最大規模IPO太空衛星題材持續受到投資關注，美國火箭衛星發射商火箭實驗室（RKLB）上周五（8日）最新公布第1季財報營收首次突破2億美元、年增達64%，毛利率攀升至38.2%，獲利品質大幅改善，加上新發射合約，總積壓訂單高達22億美元，再創新紀錄，推升單日股價上漲34%，同步帶動週邊相關太空衛星個股狂飆，如：螢火蟲太空（FLY）、黑天科技（BKSY）、紅線（RDW）、直覺機器（LUNR）等公司單日漲幅都飆逾20%，帶動全台唯一純太空衛星概念ETF，第一金太空衛星（00910）飆出單日高達6.56%漲幅，5月11日收盤股價站上71.50元，半年累計漲幅已逾80%。

近半年十檔股價表現最強的海外主、被動ETF，全數皆為科技主題型，前三名累計漲幅已高達80%以上，依序為國泰臺韓科技（00735）上漲102%、主動統一全球創新（00988A）上漲86%、第一金太空衛星（00910）則上漲81%，這幾檔5月以來及最新交易日漲幅也都是盤面佼佼者。

法人觀察，以盤面最強的太空衛星主題而言，主要由火箭實驗室引領股價飆漲，上漲受惠實質業績拉抬，而非只是在SpaceX掛牌前的競價預期效應，火箭實驗室同時宣布多項商業合作計劃。火箭實驗室執行長 Peter Beck 重申， Neutron 中型運載火箭預計於 202 年第4季首飛，近期公司營運費用與研發費用大幅增長，主要用於 Neutron 的相關投資建置，一旦Neutron 訂單轉換率與毛利率兌現，可望再推升火箭實驗室獲利動能；從未來訂單動能觀察，目前火箭實驗室已簽署積壓高達22億美元訂單，較去年同期增長108%，包括五次 Neutron 與三次 Electron 火箭發射，發射時程定於 2026-2029 年，後續動能持續可期。

太空衛星產業屬於高成長、但波動也相對較大的趨勢型產業，過去市場將太空股視為高度投機與高支出的新創產業，但隨著低軌衛星通訊，遙測或氣象衛星服務在國防、航空、海事領域、政府氣象局、農業、金融保險等行業訂定「多年期服務合約」，市場開始將相關業務視為雲端或電信基礎設施相關產業，隨毛利率、黏著度，可預測性現金流提升，產業的長期成長動能可望持續攀升，太空衛星產業股價波動大，曾萬勝建議，主題型ETF而言，回檔買進及定期定額投資策略是相對較合適的投資方式。

第一金太空衛星ETF追蹤Solactive太空衛星指數投資，挑選已開發國家，及韓國、台灣的上市企業，指數篩選機制是利用自然語言模型，從公開資訊如財務新聞、公司簡報中辨識與航太與衛星主題相關的關鍵字，並著重挑選如太空探索、太空科技、衛星產業、或先進衛星與太空零組等相關企業，共30檔太空衛星代表企業採均權配置。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

太空 IPO 第一金

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