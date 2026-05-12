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台股4萬1不敢買0050了？清流君數據打臉：擇時「逢低買進」竟有97％慘輸ALL IN

聯合新聞網／ 綜合報導
清流君透過196組策略回測指出，0050長期持有的表現遠優於擇時進場，提醒投資人切莫因「恐高」保留現金而錯失長線驚人複利。中央社
清流君透過196組策略回測指出，0050長期持有的表現遠優於擇時進場，提醒投資人切莫因「恐高」保留現金而錯失長線驚人複利。中央社

台股站上41,000點、美股標普500指數逼近7500點大關，面對歷史高點，許多投資人因「恐高症」而猶豫不決，甚至考慮保留現金等待回調。

理財專家清流君在影音內容中，針對這種投資心態進行深度稽查，透過長達20年的數據回測指出，試圖擇時「逢低買進」的投資人，最終極大機率會跑輸長期持有的市場贏家。

等待的代價極高

清流君針對台股元大台灣50（0050）自2003年成立以來的表現，進行了多達196種「逢低買進」策略的回測，涵蓋5%至20%不等的跌幅、不同的等待寬度與持有長度。

實證結果發現，在這20多年間，這類擇時策略的平均年化報酬率僅約6.64%，遠遠落後於單純「買入並持有（All-in）」的12.94%

清流君進一步指出，在這196組策略組合中，竟有高達96.94%的表現輸給長期持有，僅有3%的組合勉強勝出

他分析，這顯示投資人若隨便挑一種「等低點再買」的規則執行，大概率會被市場無情碾壓。

做錯時間尺度：動能與價值的矛盾

「逢低買進是做對了交易，但做錯了時間尺度。」清流君解釋，市場跌了才買雖然具備「價值投資」的直覺，但股市在短中期往往受「動能」驅動。

當投資人在高點不敢進場、在場外痴痴等待跌幅時，往往會錯過股市最肥美的一段漲幅。

他強調，股市長期的報酬來源正是「長期留在市場中承擔波動」，避開波動的同時也等於避開了報酬。數據顯示，即便是風險調整後的報酬（夏普值），也有超過86%的策略輸給直接全倉買入。

清流君表示，許多人以為沒買就是明智、沒買就沒風險，但在投資領域，最大的風險其實是「沒有參與市場」。

他引用名言提醒投資人：「等待完美時間點才投資的成本，遠超過完美擇時能帶來的好處。」與其因恐慌而保留現金，不如及早進入市場，讓時間成為財富翻倍的最佳助攻。

◎感謝 清流君 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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