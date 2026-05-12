198萬人次投資主動式台股 ETF 5月人數成長前五名鎖定今年報酬率強者

台股5月持續強攻上漲，加上新的主動式ETF陸續掛牌上市，主動式台股ETF投資人數已達198萬人次，5月新增受益人數達26.9萬人次，成長15.69%。5月人數成長率前五名依序為：主動第一金台股優（00994A）達50.51%、主動統一台股增長（00981A）達13.66%、主動野村臺灣優選（00980A）達12.04%、主動台新優勢成長（00987A）達11.45、主動復華未來50（00991A）則為9.58%，這幾檔主動式ETF都在2026年創造相當亮眼的股價報酬率，前兩名報酬率達79%，其餘三名報酬率則在60%-70%。

主動式台股ETF投資人氣跟著ETF操作績效走，5月以來的受益人數變化觀察，今年績效第一名的主動統一台股增長（009981A）受益人數居冠拿下人氣王，而績效第二名的00994A則以受益人數成長率最高拿下成長王。

00994A經理人張正中分析，過去一段時間，台股指數不斷攀高的過程與權值股台積電的上漲有密切關係，但隨之而來則將面臨中小型股、題材股的輪動表現，成為接棒推升股價的關鍵，台股基本面及企業獲利動能是支撐股價續揚的關鍵，市場預估今年企業獲利年增率已高達40%以上。

蘋果可能將晶片訂單轉向英特爾，帶來台灣半導體權值股短線壓力，不過，現階段台灣晶片、半導體的成長動能來自AI相關需求，預期AI供應鏈獲利仍在上修階段，支撐台股動能持續可期，短線類股輪動的現象益趨明顯，投資組合更要借重操作靈活的主動式產品。

15檔主動式台股ETF受益人數。資料來源：CMoney

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