快訊

解密韓國空軍黑鷹老巢 從環山基地到新人飛官都有學問

網紅質疑淡江大橋機車道危險 公路局怒點名「火花羅」：勿再造謠

美伊戰爭陷僵局！美恐迎「荷莫茲時刻」 川普難強勢面對習近平

聽新聞
0:00 / 0:00

198萬人次投資主動式台股 ETF 5月人數成長前五名鎖定今年報酬率強者

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股5月持續強攻上漲，加上新的主動式ETF陸續掛牌上市，主動式台股ETF投資人數已達198萬人次，5月新增受益人數達26.9萬人次，成長15.69%。5月人數成長率前五名依序為：主動第一金台股優（00994A）達50.51%、主動統一台股增長（00981A）達13.66%、主動野村臺灣優選（00980A）達12.04%、主動台新優勢成長（00987A）達11.45、主動復華未來50（00991A）則為9.58%，這幾檔主動式ETF都在2026年創造相當亮眼的股價報酬率，前兩名報酬率達79%，其餘三名報酬率則在60%-70%。

主動式台股ETF投資人氣跟著ETF操作績效走，5月以來的受益人數變化觀察，今年績效第一名的主動統一台股增長（009981A）受益人數居冠拿下人氣王，而績效第二名的00994A則以受益人數成長率最高拿下成長王。

00994A經理人張正中分析，過去一段時間，台股指數不斷攀高的過程與權值股台積電的上漲有密切關係，但隨之而來則將面臨中小型股、題材股的輪動表現，成為接棒推升股價的關鍵，台股基本面及企業獲利動能是支撐股價續揚的關鍵，市場預估今年企業獲利年增率已高達40%以上。

蘋果可能將晶片訂單轉向英特爾，帶來台灣半導體權值股短線壓力，不過，現階段台灣晶片、半導體的成長動能來自AI相關需求，預期AI供應鏈獲利仍在上修階段，支撐台股動能持續可期，短線類股輪動的現象益趨明顯，投資組合更要借重操作靈活的主動式產品。

15檔主動式台股ETF受益人數。資料來源：CMoney
15檔主動式台股ETF受益人數。資料來源：CMoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股指數 ETF 基本面

延伸閱讀

主動式ETF商品 零股交投熱

台股頻創新高 ETF 商品受益人數創高 建議拉回偏多操作、分批布局

5月高股息ETF大紅包來了！00961年化配息11.49%奪冠、00934、00982A緊追在後

近一月主動式台股ETF表現亮眼 這兩檔飆漲逾三成

相關新聞

小資族別再走彎路想賺快錢被割韭菜！清流君曝0050定期定額威力：越窮越不能浪費時間

小資族在股市追求快速致富易被割韭菜，清流君建議應利用0050定期定額投資，強調時間與複利的威力。在22.5年內，10萬元初始投資可累積至近4000萬元，呼籲小資族放下賺快錢的執著，專注長期理財。

00403A成交量爆衝176萬張！溢價收斂至3.01％…官網當機這裡「可以看淨值」

台股主動式ETF主動統一升級50（00403A）今日掛牌，成交量達176.1萬張，金額高達190億元。儘管溢價從4%回落至3.01%，投資人仍需理性對待，避免盲目追價。官網癱瘓可透過證交所查詢淨值。

00403A掛牌熱度炸裂！掛牌官網直接進不去…注意淨值小心買貴

主動統一升級50（00403A）今日正式掛牌上市，開盤後10分鐘即湧現大量交易，顯示投資熱度高漲。由於查詢人潮激增，官網一度出現連線異常。專家提醒投資人注意淨值，以免買入不合理高點。

統一00403A掛牌首日衝高逾7% 三招打造台股升級50投資組合

統一投信旗下的主動統一升級50（00403A）12日掛牌上市，開盤後衝高到10.94元，漲幅逾7%；統一00403A透過三招篩選機制，讓投組動能全面升級。

台股4萬1不敢買0050了？清流君數據打臉：擇時「逢低買進」竟有97％慘輸ALL IN

台股站上41,000點，許多投資人因「恐高症」猶豫不決。理財專家清流君的數據回測顯示，逢低買進的策略中，高達96.94%比不上長期持有，顯示錯過最佳進場時機的風險。

00403A首日無漲停10％限制？不敗教主陳重銘曝關鍵：先看成分股是台股還是美股

投資人關心新上市ETF是否有漲跌幅限制，理財專家陳重銘指出，台股市場的ETF如00403A有10%限制，而美股成分股的ETF如009819則無此限制。雖然首日無限制，但實際操作上漲跌超過10%並非易事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。