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AI 出口與金融獲利雙響炮 00878「高息金融股+AI」雙引擎成交熱

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

財政部最新公布4月出口金額高達676.2億美元，創下歷年單月次高，年增率衝上39%。強勁的動能來自於全球AI基建的軍備競賽；金管會公布台灣的銀行、證券、保險等金融三業獲利衝上史上同期新高的新台幣3,710億元。在「科技成長」與「金融獲利轉強」雙核心驅動下，擁有逾150萬受益人的國泰永續高股息ETF（00878）淨值5月8日來到27.94元，加上第2季除息議題帶動下，上周成交量49萬張，投資人需留意的是，這次參與00878配息最後申購日為5月18日，配息預定於6月12日發放。

國泰投信ETF研究團隊指出，受惠於AI、高效能運算（HPC）及雲端服務需求持續熱絡，台灣4月出口表現亮眼，帶動供應鏈需求高漲，擴張動能強勁，4月出口創下歷年單月次高紀錄，年增率連續30個月呈現正成長，00878因有逾五成的AI持股，主要成分股包括聯發科（2454）、聯電（2303）、華碩（2357）等，在AI ASIC、高效算力及成熟製程漲價題材發酵下，有望帶動00878後市表現。

00878精選成份股中，還有約三成的金融類股，金管會已公布，2026年首季，金融三業稅前盈餘合計3,710億元，年增率37%，創同期新高，獲利動能全面轉強，目前獲利模式已轉向「銀行利息及手續費收入、AI帶動企業資金需求升溫與保險本業」三軸驅動，其中壽險業在接軌IFRS 17後，打破過多以資本利得為主的情形，邁向更穩定的營收結構，進一步提升長期營運的韌性。

國泰投信分析，除金融類股轉強，台股AI的基本面還有機會走大約10到15年，期間股價會依不同題材輪動而上上下下，但基本面台灣應會一枝獨秀，不妨透過相關ETF聚焦投資主軸，以00878為例，成分股主要是AI搭配高息股，從5月8日淨值27.94元可觀察到，除基本面額15元，已累積12.54元的資本損益平準金及0.4元的收益平準金，具備每季配息機制，可讓投資人依需求配置，或善用定期定額布局，也能避開擇時進場的壓力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

金管會 財政部 成交量

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