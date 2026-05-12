期元大S&P黃金反1 ETF及認購(售)權證 5月12日起取消預收足額款券交易

臺灣證券交易所表示，元大標普油金傘型期貨信託基金的元大標普高盛黃金ER單日反向1倍指數股票型期貨信託基金受益憑證（00674R），併同以其為標的之認購（售）權證，自2026年5月12日起，取消證券經紀商於受託買賣時預收足額款券。

證交所表示，該基金前因有證交所受益憑證買賣辦法第24條第1項所定情事，自今年3月2日起，對其受益憑證併同以其為標的之認購（售）權證，實施預收足額款券在案。該基金自今年3月19日起，連續30個營業日申報的基金每日單位淨資產價值較其最初單位淨資產價值累積跌幅均未達75％，已符合前揭辦法同條第3項規定，自今年5月12日起，其受益憑證併同以其為標的之認購（售）權證，取消證券經紀商於受託買賣時預收足額款券。

證交所表示，另該基金前因有證交所受益憑證買賣辦法第23條所定情事，業經證交所於2025年9月19日起，對該基金的受益憑證實施暫停融資融券、停止有價證券借貸及當日沖銷交易在案，繼續對其受益憑證實施該項管控措施。

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