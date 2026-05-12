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00403A募集800多億驚人掛牌！不敗教主陳重銘示警：大幅溢價時「有貨先出」
針對今日將掛牌上市的統一台灣高息優選（00403A），理財專家「不敗教主」陳重銘於影音內容中提醒投資人，該ETF募集規模高達800億元，顯示市場熱度極高，但掛牌首日應嚴防大幅溢價風險。
陳重銘舉例，先前中信旗下中信數據及電力（009819）上市首日曾出現驚人的24%溢價，這對投資人而言是非常恐怖的陷阱。
他強調，正是因為市場大眾過於喜愛，上市第一天若湧入過多搶購人潮，造市商來不及提供足夠籌碼，股價就可能大幅高於淨值。
對於已參加申購的投資人，陳重銘建議，若掛牌首日看到大幅溢價達5%、10%甚至20%，應採取「有貨先出」的策略獲利了結；至於目前空手的投資人，看到大幅溢價時則務必「觀望、觀望、再觀望」，絕對不要急著進場，避免在不合理的價格點位追高買貴。
◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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