想買00403A必看！陳重銘警告「兩大溢價」地雷區：這兩天最容易買貴

針對將上市的統一台股升級50（00403A）是否會出現大幅溢價，理財專家「不敗教主」陳重銘於影音內容中提供實務操作建議。

他指出，雖然市面上有多款APP可查詢折溢價，但最準確的資訊來源仍是投信官網。

投資人可進入投信官網的「ETF專區」，並點選「即時估計淨值」或「交易資訊」查看。

陳重銘解釋，「即時淨值」在台股交易期間（上午9時至下午1時30分）每15秒會更新一次。

他強調，ETF通常有造市商將折溢價控制在正負1%以內，一般情況下投資人無需過度關心。

然而，有兩個關鍵時間點最容易發生大幅溢價，投資人必須特別留意：

陳重銘提醒，除非遇到這兩類特殊情況，否則平時交易不至於出現極端價差，投資人應養成查閱即時淨值的習慣，避免在大幅溢價時買貴。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。