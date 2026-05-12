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想買00403A必看！陳重銘警告「兩大溢價」地雷區：這兩天最容易買貴
針對將上市的統一台股升級50（00403A）是否會出現大幅溢價，理財專家「不敗教主」陳重銘於影音內容中提供實務操作建議。
他指出，雖然市面上有多款APP可查詢折溢價，但最準確的資訊來源仍是投信官網。
投資人可進入投信官網的「ETF專區」，並點選「即時估計淨值」或「交易資訊」查看。
陳重銘解釋，「即時淨值」在台股交易期間（上午9時至下午1時30分）每15秒會更新一次。
他強調，ETF通常有造市商將折溢價控制在正負1%以內，一般情況下投資人無需過度關心。
然而，有兩個關鍵時間點最容易發生大幅溢價，投資人必須特別留意：
第一是「上市首日」，主因可能是造市商準備的部位（貨）不足，導致買盤過熱而拉開溢價
第二是「除息前夕」，若配息表現亮眼吸引過多投資人搶進，可能導致投信暫停申購，進而引發溢價失控
陳重銘提醒，除非遇到這兩類特殊情況，否則平時交易不至於出現極端價差，投資人應養成查閱即時淨值的習慣，避免在大幅溢價時買貴。
◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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