00403A首日無漲停10％限制？不敗教主陳重銘曝關鍵：先看成分股是台股還是美股

針對投資人好奇新掛牌ETF上市首日是否存在漲跌幅限制，理財專家「不敗教主」陳重銘於影音內容中進行解析。

他舉例，近期上市的中信數據及電力（009819）在首日一度出現高達24%的溢價，主因在於該ETF強調資料與電力主題，成分股多為美國龍頭公司。由於美股本身並無漲跌幅限制，連帶掛牌的009819在首日也沒有漲跌幅限制。

陳重銘進一步對比指出，若是以台灣市值前200大企業為成分股的統一台股升級50（00403A），因台股市場本身設有10%漲跌幅限制，故該類ETF掛牌上市後也會受到10%的限制。

至於若成分股同時包含美股與台股等跨國配置時該如何判定？陳重銘說明，只要成分股中包含外國有價證券，同樣適用於「無漲跌幅限制」的規定。

不過他亦提醒投資人不必過度擔憂，雖然制度上沒有限制，但實務上單日要漲跌超過10%也並非易事，核心仍應回歸觀察成分股的表現。

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