00403A持股清單 出爐

AI升級列車全速前進，台股加權指數上周飆上4萬點後，高檔震盪與類股輪動加速，選股難度大幅提升，單純買進被動式市值型產品，可能已難以滿足投資人對超額報酬的期望。統一投信旗下「主動統一升級50」（00403A），於今（12）日正式掛牌上市，成為投資人搶賺AI升級財的新選擇。

2026-05-12 00:49