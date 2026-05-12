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00403A持股清單 出爐
主動統一升級50（00403A）今（12）日將掛牌，昨日持股清單出爐，前十大成分股包含台積電、台光電、台達電等「台股三台柱」，且這三檔也是16檔主動式台股ETF共同持股。
主動統一升級50先前以776.45億元，刷新主動式ETF募集紀錄，截至昨日，最新淨值達10.2元，是成立來最高，帶動規模攀升至791.71億元、總持股約71.4%，目前持有44檔個股。前十大持股為台積電11.6%、台光電4.4%、台達電4.25%、奇鋐4.2%、貿聯-KY 3.5%、聯電3.4%、欣興3.3%、智邦2.9%、群聯2.71%、日月光投控2.71%；目前仍保有現金部位約35.04%，以因應盤勢靈活調整。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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