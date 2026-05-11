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近一月主動式台股ETF表現亮眼 這兩檔飆漲逾三成

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

在AI、高股息與電子權值股持續帶動下，台股11日延續多頭氣勢，加權指數穩健走揚，帶動多檔主動式台股ETF表現亮眼。其中，以掌握AI供應鏈、電力基建、半導體及高成長題材為核心配置之主動式ETF，受惠於經理團隊靈活調整持股與精準選股策略，今日績效明顯優於大盤，展現主動管理優勢。

統計近一月報酬率前五強主動式台股ETF，漲幅都在27%以上。其中前兩強主動兆豐台灣豐收ETF（00996A）、主動復華未來50ETF（00991A），近一月更是飆出31.2%、31.1%的漲幅。

近期國際資金持續回流台股，使具備產業趨勢研究能力與即時調整配置彈性的主動式ETF，更能有效掌握市場輪動機會。相較傳統被動式ETF追蹤指數表現，主動式ETF可透過動態持股調整，於震盪行情中兼顧成長與風險控管，逐漸受到投資人青睞。

兆豐台灣豐收ETF（00996A）經理人王仲良表示，今年市場主軸仍圍繞在「AI長線成長」與「全球資本支出擴張」，台灣在半導體與電子供應鏈中具備關鍵地位，主動式台股ETF將持續聚焦具產業競爭力與獲利成長動能之企業，並透過靈活布局，協助投資人掌握中長期投資契機。

隨著ETF市場朝多元化發展，兼具專業研究、主題掌握與操作彈性的主動式ETF，正逐步成為投資人布局台股的新選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 半導體 供應鏈

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