主動式 ETF 新兵報到 重量級 00403A 今掛牌 下周四檔陸續開募

主動式ETF市場熱度持續升溫，掀起一波波募集潮。目前盤面已有29檔主動式股票、債券ETF，今（12）日還有重量級的主動統一升級50（00403A）掛牌；而這波大募集潮方興未艾，下周起將有四檔主動式股票型ETF陸續開募，將是投資人對股市信心風向球。

從產品類型觀察，本波即將募集的四檔新基金中，以台股主動式ETF占多數，包含主動富邦台灣龍耀、主動中信台灣收益、主動聯博動能50等，另一檔為主動安聯美國科技，顯示投信業者認為市場資金與投資人目光持續聚焦台股與AI成長題材。法人分析，主因台股維持高檔震盪、產業輪動速度加快，投資人對於「能靈活調整持股」的產品需求明顯提升，也讓主動式ETF討論度快速升溫。

相較傳統被動式ETF單純追蹤指數，主動式ETF除保有盤中交易便利性與透明度外，又加入經理人主動選股與動態調整優勢。其中，18日將開始募集的主動富邦台灣龍耀ETF，此次推出富邦投信自建的「SBM選股邏輯」，以高稀缺性（Scarcity）、高進入門檻（Barrier）以及高成長動能（Momentum）三大核心優勢為號召，鎖定具產業護城河與長線競爭力的企業。

主動富邦台灣龍耀ETF擬任經理人高晧欣指出，未來選股方向不會只追逐短線熱門題材，而將聚焦能長期受惠AI、半導體、高效運算與新科技趨勢的核心企業。他認為，目前市場主流ETF仍以市值型、高股息型或單一產業型產品為主，但在資金輪動快速、題材切換頻繁的盤勢下，靈活調整反而可能成為投資勝負關鍵；主動富邦台灣龍耀ETF特色之一，就是不受市值與產業限制，可依市場趨勢快速調整配置方向，藉此提升掌握主流趨勢的能力。

主動中信台灣收益ETF經理人張書廷表示，台灣上市櫃公司配息高度集中於每年6月至9月，容易讓投資人在其他月份出現現金流空窗期，即使目前市面上亦有月配與季配息機制的高股息ETF，仍會受到除息淡旺季影響，而使每次配息金額出現波動。

該ETF在持有台股股票部位的同時，搭配賣出指數買權以收取權利金；相較股息旺季集中特性，權利金的分布相對均衡，有機會補足除息淡季的資金缺口。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。