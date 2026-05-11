海外股 ETF 十強 規模翻倍

AI基礎建設的超級周期來臨，科技股帶頭領漲，不僅台股頻創新高，韓國綜合指數、費城半導體指數等也都改寫新高，且今年來大飆85.62%和66.25%，助攻海外股ETF規模站上7,000億元關卡後，持續改寫新高，昨（11）日攀升至7,322.1億元。

根據CMoney統計至昨日，今年來海外股ETF總規模成長27.15%或2,166.37億元，其中，海外股ETF今年來規模成長率前十大近乎都交出翻倍的成績。

其中，國泰臺韓科技規模成長1,002.5%表現最強，昨日收100.7元，晉升百元俱樂部、主動統一全球創新規模也成長250.5%、中信亞太高股息178.58%，其餘包含新光美國電力基建、第一金太空衛星、中信日本商社120.76%等主題式ETF規模成長率都超過100%。

國泰臺韓科技規模攀升至62.58億元、主動統一全球創新317.51億元、新光美國電力基建119.35億元、第一金太空衛星67.44億元、國泰費城半導體535.96億元。

主動統一全球創新經理人陳意婷指出，中東戰爭對股市的影響趨於鈍化，市場將逐步回歸基本面。在此背景下，AI供應鏈、能源基建、國防及衛星供應鏈等四大投資主軸，展現出高度的結構性韌性，不僅在景氣擴張期具備成長動能，在動盪環境中也成為資金停泊的首選。

全球AI應用進入爆發期，韓國股市憑藉記憶體產業強勢復甦，成為國際資本市場焦點。國泰臺韓科技經理人江宇騰表示，在AI題材與記憶體需求雙重驅動下，韓股今年漲幅位居全球前列。

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