統一00403A 掛牌 搶AI商機

AI升級列車全速前進，台股加權指數上周飆上4萬點後，高檔震盪與類股輪動加速，選股難度大幅提升，單純買進被動式市值型產品，可能已難以滿足投資人對超額報酬的期望。統一投信旗下「主動統一升級50」（00403A），於今（12）日正式掛牌上市，成為投資人搶賺AI升級財的新選擇。

台股市場正迎來主動式ETF的爆發期，統一投信旗下主動統一台股增長（00981A）與00988A合計規模市占率已近五成，經理人深厚的操盤實力備受市場肯定。今日掛牌的00403A未演先轟動，讓投資人無須再於「市值型」與「主動式」間二選一，被市場視為升級版的台股市值型ETF。

00403A的投資主軸緊扣AI相關族群，涵蓋先進製程、電源管理、網通與高速傳輸等深具爆發力的領域。在選股策略上，00403A以台股市值前50大企業為基底，並將觸角延伸至市值第51至200大的潛力股。透過專業團隊主動式管理的「汰弱留強」機制，讓市值投資更有競爭力。

值得一提的是，受惠於統一投信取得躍進計畫獎勵，00403A的第一大持股上限可達30%，且所有上市櫃個股都可買；再加上4月金管會放寬的25%台積電條款，待修約後，等於00403A最多可以同時以30%投資一檔強勢股，加上25%投資台積電，雙箭齊發下，賦予經理人更靈活的攻擊彈性。

展望後市，台股即將迎來多重利多，隨著COMPUTEX 2026腳步逼近，市場高度聚焦輝達執行長黃仁勳即將展示的「五層蛋糕」AI架構，以及英特爾、高通等大廠的最新戰略。加上輝達將於20日公布最新財報，這些關鍵事件都將牽動台股走向，為00403A布局的AI供應鏈帶來表現契機。

00403A今日掛牌上市後，將同時有市價與淨值兩種報價，市價與淨值之間，可能會出現溢價或折價的價差。台股開盤時段內，投資人可在統一投信官方網站查詢到即時預估淨值，在下單前，務必審慎判斷當前市價的合理性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。