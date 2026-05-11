台股ETF前十強單日漲逾3% 00947漲逾6%稱霸主被動ETF

加權指數11日在IC設計、記憶體等族群大漲帶動下，收盤上漲186點，台股ETF漲勢強勁，11日績效前十強之台股ETF皆大漲3%以上，為加權指數漲幅0.45%的數倍以上。其中，台新臺灣IC設計ETF（00947）前十大成分股擁IC設計、記憶體雙強，受惠最大，今日是唯一漲幅逾6%，高居台股主被動ETF績效第一，今年來更大漲逾倍。

績效第一的台新臺灣IC設計ETF成分股，將當紅IC設計及記憶體股票直接打包給投資人，前十大成分股包含台達電（2308）、信驊（5274）、聯發科（2454）、創意（3443）、旺宏（2337）、群聯（8299）、華邦電（2344）、南亞科（2408）、力旺（3529）及世芯-KY（3661）等。台新臺灣IC設計因精準掌握二大族群的飆漲，股價漲勢凌厲。

台新臺灣IC設計ETF研究團隊表示，聯發科係由消費性IC成功轉型高端ASIC設計，搶下Google TPU v7、v8協同開發訂單，合作黏著度高，而TPU v8i主要用於AI模型部署與服務端推論運算，一旦進入量產，聯發科ASIC營收占比可望隨之攀升。此外，高盛近期發布報告表示，全球記憶體正面臨史上最嚴重的短缺，全球產能至少已經鎖死至2027年，預期IC設計及記憶體漲升行情仍可期。

台新投信建議，若投資人想參與IC設計與記憶體產業在AI浪潮中的成長，不妨可以從ETF開始投資，不僅可以不到4萬元的價格投資IC設計龍頭聯發科外，也可以同步打包信驊、創意、世芯、群聯等高價股，也不怕處置或漲停時買不到相關個股，ETF便利的投資方式也成為投資人近期參與IC設計行情的熱門選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。