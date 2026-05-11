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00403A成分股出爐 前十大有台積電、台光電等入列

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

主動式台股ETF再添一檔新兵，刷新主動式ETF募集紀錄的主動統一升級50（00403A）將於12日掛牌，發行價為10元，前十大成分股包含台積電、台光電台達電等等。

主動統一升級50是主動式ETF第30檔，也是主動式ETF鎖定台股的第16檔，在4月28日成立，採季配息，並納入收益平準金機制，除息月為2、5、8、11月，保管銀行為彰化商業銀行，經理人張哲瑋，經理費200億元以下為1.2%，逾200億元部分為1.0%，保管費為0.035%。

主動統一升級50聚焦於台股市值前200大企業，以市值前50大企業為核心，採取汰弱增強原則，擴展至市值第51至200大企業作為增強主要選股池，優化投資組合結構。且選股著重成長動能高、產業趨勢明確的50檔優質股。

截至11日，主動統一升級50最新淨值達10.2元、規模791.71億元，前十大持股為台積電11.69%、台光電4.44%、台達電4.25%、奇鋐4.2%、貿聯-KY 3.52%、聯電3.43%、欣興3.32%、智邦2.93%、群聯2.71%、日月光投控2.71%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 台達電 台光電

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