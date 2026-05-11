快訊

伊朗戰爭第2波能源衝擊來了！亞洲比歐洲早4周有感 這區域最慘

台指期夜盤試撮驚見雪崩跌停4,196點 法人：大戶兩操作為測試市場

整理包／不只愛爾麗出事！醫美偷拍風暴延燒 全台「遭搜索診所名單」一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

5月高股息ETF大紅包來了！00961年化配息11.49%奪冠、00934、00982A緊追在後

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今年以來展現強勁多頭氣勢，累計漲幅高達43.64%，連帶推升台股高股息ETF績效表現亮眼。 （本報資料照片）
台股今年以來展現強勁多頭氣勢，累計漲幅高達43.64%，連帶推升台股高股息ETF績效表現亮眼。 （本報資料照片）

台股今年以來展現強勁多頭氣勢，累計漲幅高達43.64%，連帶推升台股高股息ETF績效表現亮眼。

在「現金為王」的投資思維下，許多高股息ETF在大多頭行情中累積了豐厚的資本利得，並將其轉化為實際配息回饋投資人。隨著5月除息大秀登場，多檔涵蓋主動與指數型的台股ETF即將除息，對於有現金流需求的投資人而言，無疑是一大福音。

盤點5月即將除息的台股ETF，整體陣容相當堅強，多檔年化配息率突破雙位數。

在指數型ETF方面，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為吸睛，月配息金額達0.108元，換算年化配息率高達11.49%，傲視群雄；緊追在後的中信成長高股息（00934）年化配息率亦達11.44%。

此外，擁有廣大存股族的國泰永續高股息（00878）本次季配息0.66元，年化配息率達9.34%，同樣維持穩健水準，其他如中信全球高股息（00963）、兆豐藍籌30（00690）等也都有7%以上的亮眼表現。

值得注意的是，主動式ETF在此波除息潮中亦不遑多讓。

主動群益台灣強棒（00982A）季配息達0.64元，年化配息率高達11.11%，展現主動選股在多頭市場中的強大爆發力；主動野村臺灣優選（00980A）與主動安聯台灣高息（00984A）也分別繳出8.02%與7.18%的年化配息率，提供投資人更多元的收息選擇。

觀察近期台股盤勢，週一在電子與傳產權值股領漲下，加權指數終場上漲186.12點，收在41790.06點。

其中電子類股成交比重逾八成，推升指數一路攻高，惟尾盤浮現調節賣壓。目前大盤日KD指標進入高檔鈍化區，且短線頻爆天量、融資餘額突破4700億元，籌碼浮額偏高。

針對近期操作，理財專家建議，近期盤面強弱勢股快速輪動，族群持續進行高低位階調整，投資人切忌在盤中急漲時過度追價，面對波動加劇的市場，優質的高股息ETF因具備資本利得與股息雙重保護，是相對穩健的資金避風港。

投資人可趁大盤震盪拉回之際，逢低分批佈局配息亮眼的ETF標的，以穩健擴充自身的現金流資產。

類型股票代號股票名稱收盤價(元)配息頻率配息金額(元)年化配息率
指數型ETF00961FT臺灣永續高息11.28月配0.10811.49%
00934中信成長高股息26.23月配0.2511.44%
00878國泰永續高股息28.28季配0.669.34%
00963中信全球高股息12.68月配0.0868.14%
00690兆豐藍籌3075.05季配1.47.46%
009808華南永昌優選5029.17季配0.537.27%
00929復華台灣科技優息25.99月配0.136.00%
00936台新永續高息中小20.03月配0.15.99%
00943兆豐電子高息等權19.33月配0.095.59%
00932兆豐永續高息等權16.88季配0.225.21%
00938凱基優選3021.23季配0.224.15%
00850元大臺灣ESG永續83.2季配0.854.09%
00731復華富時高息低波75.4季配0.7523.99%
00944野村趨勢動能高息18.82月配0.0543.44%
00730富邦臺灣優質高息26.97月配0.0753.34%
主動式ETF00982A主動群益台灣強棒23.04季配0.6411.11%
00980A主動野村臺灣優選23.94季配0.488.02%
00984A主動安聯台灣高息14.94季配0.2687.18%

資料來源：Cmoney ｜ 資料日期：2026.05.11 ｜ 註：年化配息率為依最新配息金額推估，不代表未來保證收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00934中信成長高股息ETF 00961臺灣ESG永續高息 00963中信全球高股息 00878國泰永續高股息 00690兆豐藍籌30 00982A主動群益台灣強棒 00984A主動安聯台灣高息 00980A野村臺灣智慧優選主動式ETF

相關新聞

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

台股ETF前十強單日漲逾3% 00947漲逾6%稱霸主被動ETF

加權指數11日在IC設計、記憶體等族群大漲帶動下，收盤上漲186點，台股ETF漲勢強勁，11日績效前十強之台股ETF皆大漲3%以上，為加權指數漲幅0.45%的數倍以上。其中，台新臺灣IC設計ETF（00947）前十大成分股擁IC設計、記憶體雙強，受惠最大，今日是唯一漲幅逾6%，高居台股主被動ETF績效第一，今年來更大漲逾倍。

00403A成分股出爐 前十大有台積電、台光電等入列

主動式台股ETF再添一檔新兵，刷新主動式ETF募集紀錄的主動統一升級50（00403A）將於12日掛牌，發行價為10元，前十大成分股包含台積電、台光電、台達電等等。

5月高股息ETF大紅包來了！00961年化配息11.49%奪冠、00934、00982A緊追在後

台股今年以來展現強勁多頭氣勢，累計漲幅高達43.64%，連帶推升台股高股息ETF績效表現亮眼。 在「現金為王」的投資思維下，許多高股息ETF在大多頭行情中累積了豐厚的資本利得，並將其轉化為實際配息回饋投資人。隨著5月除息大秀登場，多檔涵蓋主動與指數型的台股ETF即將除息，對於有現金流需求的投資人而言，無疑是一大福音。

5月ETF除息潮來襲！00982A強棒出擊、00961配息亮眼 年化殖利率飆11%

台股今年以來展現強勁多頭氣勢，累計漲幅高達43.64%，連帶推升台股高股息ETF績效表現亮眼。在「現金為王」的投資思維下，許多高股息ETF在大多頭行情中累積了豐厚的資本利得，並將其轉化為實際配息回饋投資人。隨著5月除息大秀登場，多檔涵蓋主動與指數型的台股ETF即將除息，對於有現金流需求的投資人而言，無疑是一大福音。

SpaceX 營收訂單旺、股價暴衝 太空衛星 ETF 00910飆6.56%

SpaceX即將進行史上最大規模IPO，太空衛星題材持續受到投資關注，美國火箭衛星發射商火箭實驗室(RKLB)上周五(8日)最新公布第1季財報營收首次突破2億美元、年增達64%，毛利率攀升至38.2%，獲利品質大幅改善，加上新發射合約，總積壓訂單高達22億美元，再創新紀錄，推升單日股價上漲34%，同步帶動周邊相關太空衛星個股狂飆，如：螢火蟲太空(FLY)、黑天科技(BKSY)、紅線(RDW)、直覺機器(LUNR)等公司單日漲幅都飆逾20%，帶動全台唯一純太空衛星概念ETF，第一金太空衛星（00910）飆出單日高達6.56%漲幅，11日收盤股價站上71.50元，半年累計漲幅已逾80%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。