5月高股息ETF大紅包來了！00961年化配息11.49%奪冠、00934、00982A緊追在後
台股今年以來展現強勁多頭氣勢，累計漲幅高達43.64%，連帶推升台股高股息ETF績效表現亮眼。
在「現金為王」的投資思維下，許多高股息ETF在大多頭行情中累積了豐厚的資本利得，並將其轉化為實際配息回饋投資人。隨著5月除息大秀登場，多檔涵蓋主動與指數型的台股ETF即將除息，對於有現金流需求的投資人而言，無疑是一大福音。
盤點5月即將除息的台股ETF，整體陣容相當堅強，多檔年化配息率突破雙位數。
在指數型ETF方面，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為吸睛，月配息金額達0.108元，換算年化配息率高達11.49%，傲視群雄；緊追在後的中信成長高股息（00934）年化配息率亦達11.44%。
此外，擁有廣大存股族的國泰永續高股息（00878）本次季配息0.66元，年化配息率達9.34%，同樣維持穩健水準，其他如中信全球高股息（00963）、兆豐藍籌30（00690）等也都有7%以上的亮眼表現。
值得注意的是，主動式ETF在此波除息潮中亦不遑多讓。
主動群益台灣強棒（00982A）季配息達0.64元，年化配息率高達11.11%，展現主動選股在多頭市場中的強大爆發力；主動野村臺灣優選（00980A）與主動安聯台灣高息（00984A）也分別繳出8.02%與7.18%的年化配息率，提供投資人更多元的收息選擇。
觀察近期台股盤勢，週一在電子與傳產權值股領漲下，加權指數終場上漲186.12點，收在41790.06點。
其中電子類股成交比重逾八成，推升指數一路攻高，惟尾盤浮現調節賣壓。目前大盤日KD指標進入高檔鈍化區，且短線頻爆天量、融資餘額突破4700億元，籌碼浮額偏高。
針對近期操作，理財專家建議，近期盤面強弱勢股快速輪動，族群持續進行高低位階調整，投資人切忌在盤中急漲時過度追價，面對波動加劇的市場，優質的高股息ETF因具備資本利得與股息雙重保護，是相對穩健的資金避風港。
投資人可趁大盤震盪拉回之際，逢低分批佈局配息亮眼的ETF標的，以穩健擴充自身的現金流資產。
|類型
|股票代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|配息頻率
|配息金額(元)
|年化配息率
|指數型ETF
|00961
|FT臺灣永續高息
|11.28
|月配
|0.108
|11.49%
|00934
|中信成長高股息
|26.23
|月配
|0.25
|11.44%
|00878
|國泰永續高股息
|28.28
|季配
|0.66
|9.34%
|00963
|中信全球高股息
|12.68
|月配
|0.086
|8.14%
|00690
|兆豐藍籌30
|75.05
|季配
|1.4
|7.46%
|009808
|華南永昌優選50
|29.17
|季配
|0.53
|7.27%
|00929
|復華台灣科技優息
|25.99
|月配
|0.13
|6.00%
|00936
|台新永續高息中小
|20.03
|月配
|0.1
|5.99%
|00943
|兆豐電子高息等權
|19.33
|月配
|0.09
|5.59%
|00932
|兆豐永續高息等權
|16.88
|季配
|0.22
|5.21%
|00938
|凱基優選30
|21.23
|季配
|0.22
|4.15%
|00850
|元大臺灣ESG永續
|83.2
|季配
|0.85
|4.09%
|00731
|復華富時高息低波
|75.4
|季配
|0.752
|3.99%
|00944
|野村趨勢動能高息
|18.82
|月配
|0.054
|3.44%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|26.97
|月配
|0.075
|3.34%
|主動式ETF
|00982A
|主動群益台灣強棒
|23.04
|季配
|0.64
|11.11%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|23.94
|季配
|0.48
|8.02%
|00984A
|主動安聯台灣高息
|14.94
|季配
|0.268
|7.18%
資料來源：Cmoney ｜ 資料日期：2026.05.11 ｜ 註：年化配息率為依最新配息金額推估，不代表未來保證收益。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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