5月高股息ETF大紅包來了！00961年化配息11.49%奪冠、00934、00982A緊追在後

台股今年以來展現強勁多頭氣勢，累計漲幅高達43.64%，連帶推升台股高股息ETF績效表現亮眼。

在「現金為王」的投資思維下，許多高股息ETF在大多頭行情中累積了豐厚的資本利得，並將其轉化為實際配息回饋投資人。隨著5月除息大秀登場，多檔涵蓋主動與指數型的台股ETF即將除息，對於有現金流需求的投資人而言，無疑是一大福音。

盤點5月即將除息的台股ETF，整體陣容相當堅強，多檔年化配息率突破雙位數。

在指數型ETF方面，以FT臺灣永續高息（00961）表現最為吸睛，月配息金額達0.108元，換算年化配息率高達11.49%，傲視群雄；緊追在後的中信成長高股息（00934）年化配息率亦達11.44%。

此外，擁有廣大存股族的國泰永續高股息（00878）本次季配息0.66元，年化配息率達9.34%，同樣維持穩健水準，其他如中信全球高股息（00963）、兆豐藍籌30（00690）等也都有7%以上的亮眼表現。

值得注意的是，主動式ETF在此波除息潮中亦不遑多讓。

主動群益台灣強棒（00982A）季配息達0.64元，年化配息率高達11.11%，展現主動選股在多頭市場中的強大爆發力；主動野村臺灣優選（00980A）與主動安聯台灣高息（00984A）也分別繳出8.02%與7.18%的年化配息率，提供投資人更多元的收息選擇。

觀察近期台股盤勢，週一在電子與傳產權值股領漲下，加權指數終場上漲186.12點，收在41790.06點。

其中電子類股成交比重逾八成，推升指數一路攻高，惟尾盤浮現調節賣壓。目前大盤日KD指標進入高檔鈍化區，且短線頻爆天量、融資餘額突破4700億元，籌碼浮額偏高。

針對近期操作，理財專家建議，近期盤面強弱勢股快速輪動，族群持續進行高低位階調整，投資人切忌在盤中急漲時過度追價，面對波動加劇的市場，優質的高股息ETF因具備資本利得與股息雙重保護，是相對穩健的資金避風港。

投資人可趁大盤震盪拉回之際，逢低分批佈局配息亮眼的ETF標的，以穩健擴充自身的現金流資產。

類型 股票代號 股票名稱 收盤價(元) 配息頻率 配息金額(元) 年化配息率 指數型ETF 00961 FT臺灣永續高息 11.28 月配 0.108 11.49% 00934 中信成長高股息 26.23 月配 0.25 11.44% 00878 國泰永續高股息 28.28 季配 0.66 9.34% 00963 中信全球高股息 12.68 月配 0.086 8.14% 00690 兆豐藍籌30 75.05 季配 1.4 7.46% 009808 華南永昌優選50 29.17 季配 0.53 7.27% 00929 復華台灣科技優息 25.99 月配 0.13 6.00% 00936 台新永續高息中小 20.03 月配 0.1 5.99% 00943 兆豐電子高息等權 19.33 月配 0.09 5.59% 00932 兆豐永續高息等權 16.88 季配 0.22 5.21% 00938 凱基優選30 21.23 季配 0.22 4.15% 00850 元大臺灣ESG永續 83.2 季配 0.85 4.09% 00731 復華富時高息低波 75.4 季配 0.752 3.99% 00944 野村趨勢動能高息 18.82 月配 0.054 3.44% 00730 富邦臺灣優質高息 26.97 月配 0.075 3.34% 主動式ETF 00982A 主動群益台灣強棒 23.04 季配 0.64 11.11% 00980A 主動野村臺灣優選 23.94 季配 0.48 8.02% 00984A 主動安聯台灣高息 14.94 季配 0.268 7.18% 資料來源：Cmoney ｜ 資料日期：2026.05.11 ｜ 註：年化配息率為依最新配息金額推估，不代表未來保證收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。