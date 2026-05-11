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ETF虛胖後再大瘦身 彭金隆：若踩到紅線ETF新發行不准申請自動生效

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
ETF市場經常發生虛胖之後再大瘦身的情況，金管會主委彭金隆表示，若業者踩到紅線則ETF新發行將不允許申請自動生效。記者胡經周／攝影
ETF市場經常發生虛胖之後再大瘦身的情況，金管會主委彭金隆表示，若業者踩到紅線則ETF新發行將不允許申請自動生效。記者胡經周／攝影

全民瘋台股，使投信業者更積極投入ETF（指數型股票基金）的發行，立委吳秉叡今日關切很多券商營業員因為有ETF的IPO募資壓力，經常發生ETF發行之初規模暴漲，但一段時間之後就暴跌的情況，對此金管會主委彭金隆強調，倘若業者踩到紅線，就會從原本的「申報生效制」，改成「申請核准制」，亦即由證期局採取「事前審核」方式才能發行新檔ETF。

立法院財委會今日審查金管會及相關局處的115年總預算。吳秉叡在質詢時強調，券商在處理投信業者所發行的ETF額度認購時，不應強加責任額給營業員，造成ETF規模一開始虛胖，之後卻暴跌；彭金隆回應，已要求證期局與證交所提出新措施，證交所董事長林修銘也指出，已把相關的配套措施，訂在券商的內控辦法中，嚴謹要求對於營業員認購這些ETF的IPO額度過程。

證期局長高晶萍也指出，對此一現象，證期局已要求券商，若投信業者發行一段期間之後，該檔ETF被大量贖回，就會從申報生效制，改成「申請核准制」，必須經過證期局同意才能發行，自由度將大受限縮。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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