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13家金控股利政策曝 高股息ETF 00878受惠...暴領68億股息

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰永續高股息ETF（00878）近日規模正式突破新台幣5,000億元大關。中央社
國泰永續高股息ETF（00878）近日規模正式突破新台幣5,000億元大關。中央社

國泰永續高股息ETF（00878）近日規模正式突破新台幣5,000億元大關，國泰投信表示，13家金控2026年股利政策陸續揭曉，台股資金活水再添動能，依目前各家金控董事會決議內容推估，今年整體現金股利可望發出逾新台幣3,000億元，00878成分股涵蓋多檔大型金控股，初步估算這次可望領取逾68億元現金股利。此外，00878第2季收益分配除息日為5月19日，參與配息最後申購日為5月18日，配息預定於6月12日發放。

國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰表示，富邦金（2881）今年擬配發現金股利4.25元，金額居同業之冠；國泰金（2882）則以3.5元緊追在後，含「金融股」的高股息ETF因身為股東之一，也同樣受惠。

截至5月6日，00878成分股，金融類股比重逾三成，扮演收益來源重要角色，持股權重依序為國泰金9.04%、中信金（2891）8.63%、富邦金7.05%、元大金（2885）3.52%、兆豐金（2886）1.92%，若以目前各金控董事會通過的現金股利方案試算，國泰金3.5元、中信金2.5元、富邦金4.25元、元大金1.8元、兆豐金1.75元，雖仍須經股東常會承認，但整體條件已相對明朗。

依此估算，00878這次光是金融股，合計可望帶來約新台幣68.67億元的現金股利，不過，實際金額仍須依各家金控除息前最後買進日時持有股數而定。

0878經理人江宇騰說明，這次金融股配息，成分股所領取的現金股利並不會立即反映於第2季配息，但將成為未來配息的重要蓄水池。值得一提的是，00878另一項核心特色在於科技成長性，目前AI相關持股比重已逾五成，聯發科（2454）為基金最大成分股，占比達9.63%，近期受惠AI ASIC應用前景看好吸引外資重新評價，多家本土券商陸續上調目標價，股價強勢走高，站上3,000元整數關卡，成為市場討論焦點。

除高階AI大廠之外，00878同時布局成熟製程受惠股，分散市場風險，持有晶圓代工大廠聯電（2303）占比約9.22%。聯電專注於成熟製程，在全球先進製程產能高度吃緊下，出現訂單外溢效應，帶動成熟製程需求與報價同步回溫。

此現象與先前記憶體敘事如出一轍，當AI高階製程需求爆發，HBM等產品排擠資源，反而使DDR4、DDR5等成熟製程報價上揚，獲利回流至台系供應鏈。隨台積電（2330）2、3奈米等高階製程產能滿載，成熟製程供需趨緊，聯電有望持續受惠。

00878經理人江宇騰指出，AI世代下，產業輪動節奏加快，類似的結構性機會仍有望重複出現，然而市場變化快速，單一事件往往難以精準掌握，投資人若擔心錯失趨勢，建議可先以單筆布局核心部位，再搭配定期定額方式分批投入，平滑投資成本、降低進場時間點風險。00878規模逾新台幣5,000億元，投資人數超過百萬，顯見流動性佳，加上具備收益與成長雙主軸策略，已是許多人存股的重要標的，適合作為長期投資工具。

00878成份股（金融股）預計領取現金股利。(資料來源：臺灣證券交易所，國泰投信整理)
00878成份股（金融股）預計領取現金股利。(資料來源：臺灣證券交易所，國泰投信整理)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰金 股利 高股息 00878國泰永續高股息

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