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台股「積」情！這檔 ETF滿月規模衝200億創新高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰投信董事長李偉正(中)率領團隊出席國泰台股動能高息主動式ETF 00400A發布會。(國泰投信/提供)
國泰投信董事長李偉正(中)率領團隊出席國泰台股動能高息主動式ETF 00400A發布會。(國泰投信/提供)

台股多頭氣勢如虹，強勁盤勢帶動下，掛牌即將滿月的主動國泰動能高息ETF（00400A）自4月9日掛牌後規模節節攀升，截至5月6日已正式突破新台幣200億元大關。

主動國泰動能高息ETF（00400A）經理人梁恩溢表示，00400A高度聚焦具備高成長動能的AI與半導體族群。目前前十大持股深度覆蓋AI產業鏈，電子零組件與半導體合計權重逾五成。

其中，基金核心電子持股為聯發科（2454）與台積電（2330），聯發科受惠於ASIC需求井噴式增長，市值已正式突破新台幣5兆元大關，正迎來關鍵的業務轉型期，過去以手機晶片為主的營收結構，逐漸由成長動能強勁的ASIC訂單接棒，預估相關營收占比今年有望攀升至3成，並有望在2028年突破5成。

受此利多影響，聯發科因短線漲勢犀利，7日起被列為處置股，掀起市場關注，雖然流動性調節受到影響，但AI產業鏈核心地位不變，長期展望依舊穩健。

梁恩溢補充，00400A也積極布局權值龍頭台積電，旗下2奈米製程已順利量產，今年更有五座晶圓廠有望進入產能爬坡期，創下企業史上最高擴廠紀錄。受惠AI加速器需求噴發，台積電相關晶圓出貨量自2022年起，迄今已大幅成長11倍。基於台積電公布今年第1季財報亮眼，外資紛紛上修目標價，最新的營收表現可望刺激後市再現「積」情。

國泰投信強調，00400A的選股邏輯結合了成長動能與收益防守兩大投資策略，首先透過數據量化分析，剔除獲利能力表現落後的企業，確保持股具備實質成長動能。接著選取股息率與股息金額優於市場平均的企業，並綜合考量填息速度與波動度，建立防禦底蘊。最後由經理人進行產業趨勢分析、企業深度訪談與財務預估，鎖定未來長期資本利得與收益成長的黃金機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯發科 台積電 00400A國泰台股動能高息

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