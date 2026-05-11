快訊

看不見返鄉路！福島的輻射污染土成為回家的矛盾與掙扎

葳格國際學校疑涉掏空上億校產遭搜索 檢方查扣一級主管手機

台人不顧資安買低價海外eSIM NCC被點名阻礙台灣「旅遊eSIM」

聽新聞
0:00 / 0:00

主動式ETF熱、安聯強棒出擊 5月11日 LINE Bank 唯一搶先全台預購

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）將問世。安聯投信／提供
安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）將問世。安聯投信／提供

主動式ETF規模狂飆成為市場新寵，但相較一般ETF可透過券商App交易，新募集ETF申購流程繁瑣，往往成為投資人進場的最大門檻。對此，LINE Bank強調讓投資人只要一支手機和手中既有任一券商帳號，開啟LINE就能以「0手續費」完成新募集ETF預購、申購。LINE Bank還宣布11日領先全台券商、銀行開放「線上預購」5月22日才開始募集的安聯美國科技領航主動式ETF（00402A），讓投資人早一步搶先海內外主動式ETF的成長機會。

全球資金熱，5月美國科技業財報優於預期，那斯達克、標普500與費半指數全創新高，台股也破紀錄突破四萬點，帶旺海、內外主動式ETF績效多檔勝過大盤，主動式ETF總規模創高突破5,000億新台幣，受益人數也突破200萬人。LINE Bank強調，主動式ETF因兼具ETF交易便利性與主動基金靈活配置優勢，逐漸成為投資人資產配置的重要工具。相較被動式ETF受限於指數權重，主動式ETF更能因應產業輪動與市場變化，靈活調整持股結構，爭取超額報酬機會。

帶領投資人搶先全台所有券商、銀行，LINE Bank於5月11日起同時開放安聯主動式ETF於平台「新募集ETF專區」率先預購。安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）鎖定美國創新科技企業的成長動能。

安聯投信則表示，此次推出的安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A），投資策略聚焦於具長期成長動能的美國關鍵科技產業，結合由上而下的總體分析與由下而上的個股研究，鎖定高稀缺性、高產業門檻與高成長潛力的企業，涵蓋AI、半導體、光通訊、機器人等趨勢題材，並透過風險控管機制，動態調整投資組合，提升長期投資效率。

安聯投信補充，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，進而推動企業提升生產效率與營運競爭力。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢可期，不論就機會面、評價面與基本面，都是長線布局美國科技股的好時機。

隨著金融科技發展，LINE Bank指出，投資服務的關鍵不僅在於商品本身，更在於是否能為投資人打造「即時、透明、好上手」的使用體驗。LINE Bank平台透過「去摩擦化」的數位流程設計，投資人僅須填入既有證券帳戶資訊，無須另行開立一個新的證券帳戶，即可完成新募集ETF預購，並於正式募集期間自動扣款，大幅降低參與門檻，讓投資更貼近日常生活熟悉使用場景。

為助攻投資人掌握未來投資機會，LINE Bank便利基金平台，現已與超過20多家基金公司合作、上架多檔基金，讓投資人24小時以「全面0手續費、0信託管理費」投資眾多優質基金。在主動式ETF市場持續升溫趨勢推動下，LINE Bank承諾將持續引進具趨勢性的投資商品及更多新募集ETF，協助投資人以更有效率的方式參與市場、掌握長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股

延伸閱讀

主動式ETF夯 衝出超額報酬

安聯00402A 掌握三大核心趨勢 發行價10元搶進美國科技

安聯 00402A 22日開募

又一外資跨足台股主動式ETF戰場 聯博投信00404A於18日開募

相關新聞

00988A績效超越00981A！專家點「看好AI鏟子」：再加上00830、00941、009805

過去兩年，市場沉浸在對通用人工智慧（AGI）的無限想像中，彷彿AI模型只要參數再多一點，人類就能跨入矽基文明。 然而，進入2026年，我們發現這場馬拉松的終點線正被悄悄往後移。AGI的「難產」對AI模型開發商而言是一場高成本的泥淖戰，但對硬體投資者與賣鏟子的公司來說，這卻是一份大禮。 為什麼？因為當軟體邏輯遇到瓶頸，唯一解決方案就是「暴力破關」，用更多的晶片、更快的頻寬、更驚人的電力去填補技術缺口。這意味著：AI模型將持續燒錢，硬體商繼續收錢。 在探討如何布局之前，我們必須先看清：為什麼AGI沒你想的那麼簡單？瓶頸到底卡在哪裡？

0050、006208加掛不配息遭阻？周冠男批：別讓投信利益衝突影響投資人權益

近期立法院針對0050能否加掛不配息進行質詢，指數投資達人哆啦王認為若開放，投資人在選擇上將超越美國，並趕上一檔ETF配息、不配息並存已實行多年的英國；政大教授周冠男也呼籲，0050、006208加掛不配息是投資人權益，不應因為利益衝突而由特定業者決定。

存10年金融股全賣了！存股哥「高股息+市值型」二刀流：今年挑戰領百萬股息

存股哥全數停利出清持有十年的金融股，專注轉型為高股息與市值型二刀流，目標今年達成百萬股息。他表示，隨著資產優化及再平衡，金融股已無法提供預期效益。

13家金控股利政策曝 高股息ETF 00878受惠...暴領68億股息

國泰永續高股息ETF（00878）近日規模正式突破新台幣5,000億元大關，國泰投信表示，13家金控2026年股利政策陸續揭曉，台股資金活水再添動能，依目前各家金控董事會決議內容推估，今年整體現金股利可望發出逾新台幣3,000億元，00878成分股涵蓋多檔大型金控股，初步估算這次可望領取逾68億元現金股利。此外，00878第2季收益分配除息日為5月19日，參與配息最後申購日為5月18日，配息預定於6月12日發放。

台股「積」情！這檔 ETF滿月規模衝200億創新高

台股多頭氣勢如虹，強勁盤勢帶動下，掛牌即將滿月的主動國泰動能高息ETF（00400A）自4月9日掛牌後規模節節攀升，截至5月6日已正式突破新台幣200億元大關。

主動式ETF熱、安聯強棒出擊 5月11日 LINE Bank 唯一搶先全台預購

主動式ETF規模狂飆成為市場新寵，但相較一般ETF可透過券商App交易，新募集ETF申購流程繁瑣，往往成為投資人進場的最大門檻。對此，LINE Bank強調讓投資人只要一支手機和手中既有任一券商帳號，開啟LINE就能以「0手續費」完成新募集ETF預購、申購。LINE Bank還宣布11日領先全台券商、銀行開放「線上預購」5月22日才開始募集的安聯美國科技領航主動式ETF（00402A），讓投資人早一步搶先海內外主動式ETF的成長機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。