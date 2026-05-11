主動式ETF熱、安聯強棒出擊 5月11日 LINE Bank 唯一搶先全台預購

主動式ETF規模狂飆成為市場新寵，但相較一般ETF可透過券商App交易，新募集ETF申購流程繁瑣，往往成為投資人進場的最大門檻。對此，LINE Bank強調讓投資人只要一支手機和手中既有任一券商帳號，開啟LINE就能以「0手續費」完成新募集ETF預購、申購。LINE Bank還宣布11日領先全台券商、銀行開放「線上預購」5月22日才開始募集的安聯美國科技領航主動式ETF（00402A），讓投資人早一步搶先海內外主動式ETF的成長機會。

全球資金熱，5月美國科技業財報優於預期，那斯達克、標普500與費半指數全創新高，台股也破紀錄突破四萬點，帶旺海、內外主動式ETF績效多檔勝過大盤，主動式ETF總規模創高突破5,000億新台幣，受益人數也突破200萬人。LINE Bank強調，主動式ETF因兼具ETF交易便利性與主動基金靈活配置優勢，逐漸成為投資人資產配置的重要工具。相較被動式ETF受限於指數權重，主動式ETF更能因應產業輪動與市場變化，靈活調整持股結構，爭取超額報酬機會。

帶領投資人搶先全台所有券商、銀行，LINE Bank於5月11日起同時開放安聯主動式ETF於平台「新募集ETF專區」率先預購。安聯美國科技領航主動式ETF（00402A）鎖定美國創新科技企業的成長動能。

安聯投信則表示，此次推出的安聯美國科技領航主動式ETF基金（00402A），投資策略聚焦於具長期成長動能的美國關鍵科技產業，結合由上而下的總體分析與由下而上的個股研究，鎖定高稀缺性、高產業門檻與高成長潛力的企業，涵蓋AI、半導體、光通訊、機器人等趨勢題材，並透過風險控管機制，動態調整投資組合，提升長期投資效率。

安聯投信補充，美國擁有全球最成熟的創新生態系，有利於持續將科技突破轉化為具規模的商業應用，進而推動企業提升生產效率與營運競爭力。隨著AI與數位科技應用深化，美國科技產業結構性成長趨勢可期，不論就機會面、評價面與基本面，都是長線布局美國科技股的好時機。

隨著金融科技發展，LINE Bank指出，投資服務的關鍵不僅在於商品本身，更在於是否能為投資人打造「即時、透明、好上手」的使用體驗。LINE Bank平台透過「去摩擦化」的數位流程設計，投資人僅須填入既有證券帳戶資訊，無須另行開立一個新的證券帳戶，即可完成新募集ETF預購，並於正式募集期間自動扣款，大幅降低參與門檻，讓投資更貼近日常生活熟悉使用場景。

為助攻投資人掌握未來投資機會，LINE Bank便利基金平台，現已與超過20多家基金公司合作、上架多檔基金，讓投資人24小時以「全面0手續費、0信託管理費」投資眾多優質基金。在主動式ETF市場持續升溫趨勢推動下，LINE Bank承諾將持續引進具趨勢性的投資商品及更多新募集ETF，協助投資人以更有效率的方式參與市場、掌握長期投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。