00988A績效超越00981A！專家點「看好AI鏟子」：再加上00830、00941、009805

＊原文時間5月7日。

過去兩年，市場沉浸在對通用人工智慧（AGI）的無限想像中，彷彿AI模型只要參數再多一點，人類就能跨入矽基文明。

然而，進入2026年，我們發現這場馬拉松的終點線正被悄悄往後移。AGI的「難產」對AI模型開發商而言是一場高成本的泥淖戰，但對硬體投資者與賣鏟子的公司來說，這卻是一份大禮。

為什麼？因為當軟體邏輯遇到瓶頸，唯一解決方案就是「暴力破關」，用更多的晶片、更快的頻寬、更驚人的電力去填補技術缺口。這意味著：AI模型將持續燒錢，硬體商繼續收錢。

在探討如何布局之前，我們必須先看清：為什麼AGI沒你想的那麼簡單？瓶頸到底卡在哪裡？

為什麼AGI沒你想的那麼簡單？瓶頸在哪裡？

市場常有一種幻覺：GPT-5出來了、Gemini Ultra出來了，AGI感覺就在下一個版本。但實際上，每多跨一步，所需資源就是指數級的增加，不是等比例疊加。

瓶頸一：推理能力的「天花板效應」

目前的大型語言模型（LLM）本質上是「機率補字機器」。在因果關係判斷等方面，現有架構存在結構性缺陷。

當「智慧」不夠用時，廠商只能強迫模型在推論時進行更多次的循環運算，這直接導致了算力需求的指數級增長。

瓶頸二：訓練資料的「汙染」危機

AI的訓練要靠高品質資料。但問題來了：網路上越來越多的內容，是由AI生成的。

預估到2030年，網路新增內容中有超過七成來自AI，這意味著AI在大量消化自己產生的資料，這個「AI餵養AI資料」的循環，將導致訓練品質邊際遞減，也許現在的我們看到AI創作的那些影片、圖片覺得很搞笑很好玩，但這些都將成為擊垮AI模型的雜訊之一。

瓶頸三：電力 是最真實的物理天花板

這才是本文最核心的投資邏輯所在。AGI的訓練與推論需要天文數字的電力。可參考我先前電力需求分析文章的分析，高盛預估AI資料中心用電到2030年將比2023年暴增220%，台電預估台灣2026至2030年每年將增加1GW用電。

而這個數字，很可能還是低估的。

為什麼低估？因為主流預估公式只算了「GPU數量×功耗×使用率」，但它漏算了幾個關鍵乘數：Agent經濟（當未來Token變便宜後，1人指揮10~100個AI自主運行可能性大增）、邊緣設備的24小時持續推論、傑文斯悖論（晶片越省電，催生更大規模任務，總用電不降反升）。

物理電力，才是AGI賽跑中最後、也最確實的瓶頸。

AGI遲到卻是硬體盛世：鎖定AI「純鏟子股」四大ETF

當市場還在爭論AI應用何時能變現時，一個新的現實正浮出水面：通用人工智慧（AGI）的時間延誤，且需要投入更龐大的算力、更久的訓練時間與更驚人的電力。

這場馬拉松式的軍備競賽，也讓「賣鏟子」的公司成為大贏家：晶片、儲存、電力設備、PCB供應鏈等，這些公司與OpenAI的盈虧無直接關係，卻是AI基礎設施的隱形支柱。

如果您擔心台股目前漲幅已高，不敢貿然追高單一市場，那麼透過「全球化佈局」來分散風險，並鎖定AI基礎設施的隱形支柱，將是2026年最穩健的策略。

以下這四檔在全球範圍內尋找「純鏟子」的ETF：

一、主動統一全球創新（00988A）：主動獵尋「算力大動脈」

這檔主動型ETF不受指數編制限制，經理人目前精準鎖定在「高頻寬傳輸」與「記憶體轉機」。

最受矚目的兩檔主動式ETF，從2026年初計算至今（5/7）原權息後，統一主動台股增長（00981A），報酬率為+78.5%，表現已相當亮眼；但00988A報酬率高達+87.2%，成為近期投資人最關注的主動式ETF之一。

投資特色： 它是目前市場上少數將「光通訊」與「半導體封裝」深度結合的標的。當AGI推論需要更快的反應速度時，這張名單裡的公司就是AI的大動脈。

關鍵成分股解讀：

Lumentum / Ciena： AI資料中心「光互聯」的霸主，解決算力傳輸瓶頸。 Micron（美光） / SanDisk： AI運算所需的HBM（高頻寬記憶體）與海量儲存基礎。 台光電 / 欣興： 台灣AI供應鏈中最純的CCL（銅箔基板）與ABF載板，為伺服器物理結構之本。

二、國泰費城半導體（00830）：AI運算的「心臟總匯」

如果您要投資最純粹的「算力」，這檔追蹤全球半導體指標（SOX）的ETF是不二之選。

投資特色： 專注於半導體設計與製造商，避開軟體與雲端服務商，直接對接「運算力」的供給進行投資。

關鍵成分股解讀：

NVIDIA（輝達）/ AMD（超微）/ Broadcom（博通）： 提供AI運算最核心的GPU、CPU與專用晶片（ASIC）。 KLA（科磊）/ ASML（艾司摩爾）： 雖然偏向製造，但在費半指數中代表了「先進製程」的護城河，確保晶片能被源源不絕產出。

三、中信上游半導體（00941）：半導體產業的「地基與原料」

如果00830是在買晶片，00941則是在買「生產晶片所需的空氣、機器與化學品」。

投資特色： 專攻設備與材料。這類公司通常具有高度壟斷性，無論最後哪家晶片廠勝出，都必須向這些上游供應商繳納「技術稅」。

關鍵成分股解讀：

Linde / Air Liquide： 提供半導體製程必備的特種氣體，沒有這些「空氣」，工廠一天都不能開工。 信越化學： 全球矽晶圓龍頭，掌控了所有晶片的物理基礎。 Applied Materials（應用材料） / Tokyo Electron： 掌握蝕刻、沉積等關鍵製程設備。

四、新光美國電力基建（009805）：AI的終極「生命支持系統」

正如您所察覺的，算力的盡頭是電力，009805鎖定的是AI最真實的物理限制。

投資特色： 這是2026年最具避險效果的AI概念股。當科技股波動時，電力設備的訂單往往具備數年的高能見度，且電網更新是美國的國家級剛需。

關鍵成分股解讀：

GE Vernova / Eaton： 掌控發電機組與配電系統。AI資料中心每多裝一台伺服器，就需要更多的變壓器與電網升級。 Vertiv： 專門解決資料中心的散熱與電源管理，是目前「液冷」與「不斷電系統」的領頭羊。 Bloom Energy： 提供分散式電力，解決電網供電不及時的燃眉之急。

算力長跑的勝負關鍵：以硬體進攻、用電力築盾

綜觀2026年的AI投資版圖，我們必須意識到市場已進入關鍵轉折點。

OpenAI等模型開發商雖然引領話題，但其商業模式，在AGI延期與算力通膨的夾擊下，面臨著極高的獲利不確定性。

與其在模型端的泥淖戰中博弈，投資人更應該站在「算力相關基礎建設」的角度，配置那些無論誰最後勝出、都必須支付的AI基礎規費，這場長跑的贏家。

在具體的投資配置上，建議採取「三攻一守」的平衡戰略。

前三檔ETF 00988A、00830與00941，構成了捕捉AI成長紅利的最強進攻箭頭。00830直取全球最強算力的核心，00941則透過壟斷性的上游設備材料構築護城河，而主動型的00988A則能發揮經理人的靈活性。

這三檔標的能確保您的資產緊跟輝達與全球半導體供應鏈，直接分享硬體商持續收錢的暴利成長。

然而，要讓投資組合真正具備面對市場震盪的防禦性，最後一塊拼圖 新光美國電力基建（009805）是不可或缺的防護堡壘。電力是AGI競賽中最真實的物理天花板，其需求具備極高的能見度與不可取代的剛性。

當科技股因估值過高或規格調整而出現波動時，電力基建所擁有的長線訂單與電網更新需求，能為資產提供強力的下檔支撐。

這種以電力築底、用硬體衝鋒的配置，才能在2026年這個高波動、高門檻的AI盛世中，確保投資人既能賺到算力的爆發力，又能擁有物理資產的避震力。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00988A報酬超越00981A，AGI難產反造盛世，AI軍備競賽延長賽開打！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。