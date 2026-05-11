主動式 ETF 夯 統一00403A 將於12日掛牌

AI狂潮席捲全球，台股因位於AI供應鏈核心，推升大盤上漲。統一投信旗下「主動統一升級50」（00403A）12日即將掛牌上市，更為股市注入新活水。統一投信表示，00403A以市值前50大企業作為核心選股，再納入市值第51至200大、具備高爆發潛力的企業。

統一投信指出，00403A的篩選機制，首重上述的「市值為核+強化動能」。而有別於金管會4月放寬台股基金／ETF第一大持股可達25%（目前僅台積電適用）；而統一投信因為取得躍進計畫獎勵，00403A第一大持股最高上限可達30%，且所有上市櫃個股都能作為候選人。

統一投信說明，這項彈性機制，讓經理團隊可以在多頭時，鎖定優質的成長股。遇到空頭壓力，則可以轉向防禦性個股，例如電信股、金融股，藉由多空策略拉升權重來強化整體的報酬力。

第二項篩選策略為「汰弱增強+掌握趨勢」。傳統被動式市值型ETF對於大型權值股只能照單全收，而00403A更著重於成長動能高、且產業趨勢明確的前瞻性企業。對於財報不如預期或出現虧損的企業，會予以剔除，確切掌握企業高成長的含金量。

第三項則是展現主動優勢的「靈活布局+動能升級」。00403A經理團隊每季將固定調整市值前200大名單，並且動態監測市場與個股的變化，這種因時制宜的靈活換股策略，讓經理人能隨時因應盤勢調整投組配置，積極為投資人創造超額報酬的機會。00403A採季配息，並納入收益平準金機制，除息月份為2、5、8、11月，保管銀行為彰化銀行。

統一投信表示，ETF有市價與淨值兩種價格，在台股開盤時段，官網提供ETF即時預估淨值可供查詢。市價相對於淨值，可能因市場波動出現溢價或折價情況，投資人交易前應審慎評估價格合理性。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。