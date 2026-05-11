0050、006208加掛不配息遭阻？周冠男批：別讓投信利益衝突影響投資人權益

近期立法院針對元大台灣50（0050）能否加掛不配息進行質詢，指數投資達人哆啦王認為若開放，投資人在選擇上將超越美國，並趕上一檔ETF配息、不配息並存已實行多年的英國。

政大教授周冠男也呼籲，0050、富邦台50（006208）加掛不配息是投資人權益，不應因為利益衝突而由特定業者決定。

哆啦王於FB《Ffaarr的投資理財部落格》分享，美國因為稅務考量，所以不允許股債等有收益資產的不配息ETF。

而英國狀況則相反，多半先出累積型商品，再出配息型；韓國前幾年也因稅賦理由僅允許國內ETF累積型，取消海外型商品，並期待台灣基於提供投資人多元選擇，趕快通過相關規定。

而回歸到投資效益，長期推崇指數化投資的周冠男教授也指出，0050不配息級別推出，將有助減少再投資的摩擦成本，幫助投資人放大複利效果。

0050為台灣首檔的市值型ETF，成立以來含息報酬率超過2000%，深受市場投資人青睞，最新人數突破280萬，定期定額戶數也即將突破百萬，進而成為市場關注加掛不配息級別的重要標的。

不過0050是否能加掛不配息仍未確定，關鍵問題在於部分中小型投信認為不利其市場競爭。

對此周冠男教授也大聲呼籲「350萬受益人權益，不應讓充滿利益衝突的特定業者決定。」引起市場投資人持續關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。