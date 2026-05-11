高息 ETF 上演換股秀

台股高股息ETF換股大戲本周起熱鬧上秀，法人指出，隨著國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等指標性ETF進行成分股調整，投信將積極展開新一輪倉位布局。

據統計，高股息ETF換股大戲，將由明（12）日國泰永續高股息揭開序幕，其後是5月19日的元大台灣價值高息（00940）與野村趨勢動能高息（00944），再來是群益台灣精選高息與統一台灣高息動能（00939）於6月2日接棒。

兆豐投顧副總經理黃國偉等市場名師建議，投信換股秀展開之際，投資人可關注近期投信持股比率低於10％，但上周積極加碼的個股。這類標的顯示投信正處於新倉建立關鍵時點，後續隨ETF正式調整權重，可望獲得資金持續推升。

統計上周投信買超最強勁的個股為記憶體大廠南亞科，買超27,449張、持股比率僅2.98％。同屬記憶體族群的華邦電也獲投信青睞，買超20,199張、持股比率5.52％。

權值股方面，台積電、鴻海仍是投信布局重點，上周分別買超6,942張、7,963張，目前持股比率均不到4％。投信上周並加碼南茂、中美晶上萬張，持股比率分別為1.66％與9.46％。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。