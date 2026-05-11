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高息 ETF 上演換股秀

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股高股息ETF換股大戲本周起熱鬧上秀，法人指出，隨著國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）等指標性ETF進行成分股調整，投信將積極展開新一輪倉位布局。

據統計，高股息ETF換股大戲，將由明（12）日國泰永續高股息揭開序幕，其後是5月19日的元大台灣價值高息（00940）與野村趨勢動能高息（00944），再來是群益台灣精選高息與統一台灣高息動能（00939）於6月2日接棒。

兆豐投顧副總經理黃國偉等市場名師建議，投信換股秀展開之際，投資人可關注近期投信持股比率低於10％，但上周積極加碼的個股。這類標的顯示投信正處於新倉建立關鍵時點，後續隨ETF正式調整權重，可望獲得資金持續推升。

統計上周投信買超最強勁的個股為記憶體大廠南亞科，買超27,449張、持股比率僅2.98％。同屬記憶體族群的華邦電也獲投信青睞，買超20,199張、持股比率5.52％。

權值股方面，台積電、鴻海仍是投信布局重點，上周分別買超6,942張、7,963張，目前持股比率均不到4％。投信上周並加碼南茂、中美晶上萬張，持股比率分別為1.66％與9.46％。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 群益 國泰

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台股主動式 ETF 人氣爆棚

根據集保結算所截至4月底統計，台股主動式ETF已成為目前台灣主動式ETF市場中成長最快的板塊。今年來市場人氣急速升溫，受益人數一舉突破百萬大關，累計增加超過116萬人，年增率高達211%，顯示投資人對主動式ETF接受度快速提升。

00878息收股價 攀高峰

國泰永續高股息（00878）規模正式突破5,000億元新台幣大關，第2季每受益權單位預估配息金額0.66元創新高，股價亦受惠前兩大成分股聯發科、聯電漲勢犀利，單周漲9.57%登上新高點，漲贏多數主動式ETF，驚人漲幅掀起股民關注。

00982A年化配息率逾11%

隨中東衝突影響鈍化、AI需求強勁帶動供應鏈營運與股價走升，近日台股氣勢如虹，一舉攻上40,000點大關，在行情高檔之際，投資也更加重視選股能力。

被動式ETF換血成分股聚焦 0050、00878、00919等將接力登場

台股頻頻創高，主動式台股ETF一舉一動牽動盤面個股表現，而被動式ETF大換股潮也將來臨，包含元大台灣50（0050）、國泰永續高股息、群益台灣精選高息等重量級ETF的追蹤指數將陸續定期審核，牽動盤面資金逾兆元。

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