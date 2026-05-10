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00982A年化配息率逾11%

經濟日報／ 張瀞文

中東衝突影響鈍化、AI需求強勁帶動供應鏈營運與股價走升，近日台股氣勢如虹，一舉攻上40,000點大關，在行情高檔之際，投資也更加重視選股能力。

法人表示，主動式ETF透過專業投研團隊選股，能因應市況即時調整持股，為投資組合爭取超額報酬契機，特別是績效佳、配息水準也亮眼，且過往都能順利填息的產品，更是投資人現階段掌握台股行情的好選擇。

統計顯示，目前已有四檔主動式台股ETF有配息紀錄，每檔都採取季配。無論從每股配發金額或是年化配息率來看，主動群益台灣強棒（00982A）都是主動式台股ETF配息王。

從最近一次配息公告來看，00982A每股配發0.64元，以公告日收盤價來推算，年化配息率近11.6%，雙雙寫下自身與同類型產品新高，且明顯優於同期除息的主被動台股ETF預估平均年化配息率6.63%。本次00982A預計在5月19日除息、6月12日配息入帳，欲參與領息的投資人最後買進日在5月18日。

統計顯示，在目前主動式台股ETF中，00982A是首檔有完整一年配息紀錄的產品，配息金額季季調升，且每次都填息。在績效方面，00982A收盤價屢創新高，今年前四個月累積上漲47.5%，明顯優於市值型被動式ETF的41.5%平均漲幅、加權指數的34.4%漲幅。

法人指出，00982A主要持股包括全球晶圓代工龍頭台積電、台灣IC設計龍頭聯發科、銅箔基板大廠台光電等強勢主流股，成功掌握AI科技行情主軸，也讓配息力、填息力與報酬力三力齊發。

法人表示，鑒於AI需求強勁，及近日美國大廠陸續公布財報，存儲及雲端服務供應商（CSP）大廠財報超出市場預期，激勵相關概念股如半導體、電子零組件股價表現強勢，有助支持台股多頭行情延續。AI應用面日趨廣泛，也讓相關產業呈多點開花局勢，投資人可運用主動式台股ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

中東 配息 台股

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00982A年化配息率逾11%

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