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00878息收股價 攀高峰

經濟日報／ 高瑜君

國泰永續高股息（00878）規模正式突破5,000億元新台幣大關，第2季每受益權單位預估配息金額0.66元創新高，股價亦受惠前兩大成分股聯發科、聯電漲勢犀利，單周漲9.57%登上新高點，漲贏多數主動式ETF，驚人漲幅掀起股民關注。

國泰投信表示，國泰永續高股息截至5月6日AI概念股比重逾五成，聯發科及聯電皆占比逾9%，在AI需求持續爆發下，有望持續受惠。

13家金控2026年股利政策陸續揭曉，各大金控股利政策不手軟，台股資金活水再添動能，依目前各家金控董事會決議內容推估，今年整體現金股利可望發出逾3,000億元新台幣。

國泰永續高股息成分股涵蓋多檔大型金控股，包括配發4.25元金額位居同業之冠的富邦金、以3.5元緊追在後的國泰金，以及中信金、富邦金、元大金、兆豐金，初估本次可望領取逾68億元現金股利。

國泰永續高股息經理人江宇騰表示，實際金額仍須依各家金控除息前最後買進日時持有股數而定，雖不會立即反映於第2季配息，但將成為未來配息重要蓄水池。

值得注意的是，國泰永續高股息已堪稱「AI概念ETF」，目前相關持股比重逾五成，聯發科占比達9.63%為最大成分股，受惠AI ASIC前景看好，多家券商陸續上調目標價，股價強勢走高，站上3,000元整數關卡。

聯電占比9.22%為第二大成分股，聯電專注於成熟製程，在全球先進製程產能高度吃緊下，出現訂單外溢效應，帶動成熟製程需求與報價同步回溫。

此現象與先前記憶體敘事如出一轍，當AI高階製程需求爆發，HBM等產品排擠資源，反而使DDR4、DDR5等成熟製程報價上揚，獲利回流至台系供應鏈。隨台積電2、3奈米等高階製程產能滿載，成熟製程供需趨緊，聯電有望持續受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 國泰金 聯發科

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