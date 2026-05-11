台股主動式 ETF 人氣爆棚

根據集保結算所截至4月底統計，台股主動式ETF已成為目前台灣主動式ETF市場中成長最快的板塊。今年來市場人氣急速升溫，受益人數一舉突破百萬大關，累計增加超過116萬人，年增率高達211%，顯示投資人對主動式ETF接受度快速提升。

主動富邦台灣龍耀ETF（00405A）擬任經理人高晧欣表示，今年台股一度攻上42K，但3、4月受國際局勢干擾，市場波動加劇，投資人開始轉向具備主動選股能力的產品，希望震盪行情中兼顧抗跌與追求超額報酬。

高晧欣指出，在這波主動ETF浪潮中，富邦投信推出的00405A，以龍耀艦隊為核心概念，強調主動選股與靈活動態調整優勢，不同於市值型ETF只能被動追蹤指數，00405A將透過投研團隊主動布局具高成長潛力台灣龍頭企業，創造超額報酬。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。