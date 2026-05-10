兩檔台股主動式 ETF 5月19日除息 00982A配息創新高年化配息率逾一成

主動式ETF在全球市場已發展多年，而台灣自2025年5月5日第一檔主動式ETF掛牌後，短短一年內，產品類型已涵蓋股票型與債券型，發行家數持續增加。截至昨（8）日，29檔主動式ETF規模合計6,131億元，受益人逾203.2萬人，其中又以台股主動式ETF最受青睞，規模已經來到5,168億元，受益人逾171.1萬人。

2026-05-09 01:16