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兩檔台股主動式 ETF 5月19日除息 00982A配息創新高年化配息率逾一成

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

群益投信官網公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）將於5月19日除息、6月12日配息入帳，欲參與領息的投資人最後買進日在5月18日。00982A每股配發金額為0.64元，以公告日收盤價來推算，年化配息率近11.6%，雙雙寫下自身與同類型產品新高。

統計顯示，目前已有四檔主動式台股ETF有配息紀錄，每檔都採取季配。其中，主動野村臺灣優選（00980A）同樣將於5月19日除息，預計每單位配發0.48 元，年化配息率約8.8%。另外，主動安聯台灣高息（00984A）已於4月除息，主動統一台股增長（00981A ）則於3月除息，年化配息率都低於9%。

00982A收盤價屢創新高，今年前四個月累積上漲47.5%，明顯優於市值型被動式ETF的41.5%平均漲幅、加權指數的34.4%漲幅。00982A主要持股包括全球晶圓代工龍頭台積電、台灣IC設計龍頭聯發科、銅箔基板大廠台光電等強勢主流股，成功掌握AI科技行情主軸。

法人表示，鑒於AI需求強勁，以及近日美國大廠陸續公布財報，存儲及CSP大廠財報表現超乎市場預期，激勵相關概念股如半導體、電子零組件股價表現強勢，有助支持台股多頭行情延續。AI應用面日趨廣泛，也讓相關產業呈現多點開花局勢，投資人可運用主動式台股ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 配息

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主動式ETF夯 衝出超額報酬

主動式ETF在全球市場已發展多年，而台灣自2025年5月5日第一檔主動式ETF掛牌後，短短一年內，產品類型已涵蓋股票型與債券型，發行家數持續增加。截至昨（8）日，29檔主動式ETF規模合計6,131億元，受益人逾203.2萬人，其中又以台股主動式ETF最受青睞，規模已經來到5,168億元，受益人逾171.1萬人。

第25檔主動式ETF來了！主動統一升級50 00403A 5月12日掛牌交易

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