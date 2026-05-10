聽新聞
0:00 / 0:00
兩檔台股主動式 ETF 5月19日除息 00982A配息創新高年化配息率逾一成
群益投信官網公告顯示，主動群益台灣強棒（00982A）將於5月19日除息、6月12日配息入帳，欲參與領息的投資人最後買進日在5月18日。00982A每股配發金額為0.64元，以公告日收盤價來推算，年化配息率近11.6%，雙雙寫下自身與同類型產品新高。
統計顯示，目前已有四檔主動式台股ETF有配息紀錄，每檔都採取季配。其中，主動野村臺灣優選（00980A）同樣將於5月19日除息，預計每單位配發0.48 元，年化配息率約8.8%。另外，主動安聯台灣高息（00984A）已於4月除息，主動統一台股增長（00981A ）則於3月除息，年化配息率都低於9%。
00982A收盤價屢創新高，今年前四個月累積上漲47.5%，明顯優於市值型被動式ETF的41.5%平均漲幅、加權指數的34.4%漲幅。00982A主要持股包括全球晶圓代工龍頭台積電、台灣IC設計龍頭聯發科、銅箔基板大廠台光電等強勢主流股，成功掌握AI科技行情主軸。
法人表示，鑒於AI需求強勁，以及近日美國大廠陸續公布財報，存儲及CSP大廠財報表現超乎市場預期，激勵相關概念股如半導體、電子零組件股價表現強勢，有助支持台股多頭行情延續。AI應用面日趨廣泛，也讓相關產業呈現多點開花局勢，投資人可運用主動式台股ETF來掌握行情。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。