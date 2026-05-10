台股ETF 總規模衝6兆

AI讓台股創高，助攻台股主、被動ETF總規模增長至5.86兆元。展望後市，在台股ETF新兵加入、定期定額長線資金、除息再投入等資金活水加持下，台股ETF有望挑戰6兆元關卡。

根據統計，截至8日，台股主、被動ETF總規模居歷史次高，僅次於7日的5.88兆元。

近年來台股主、被動ETF規模快速成長，今年來總規模成長達50.1%，2025年則是39.7%、2024年88.5%、2023年69.4%。進一步檢視台股ETF各類型表現，當前最大宗仍是台股被動式ETF的5.13兆元，占比87.5%；主動式ETF為5,106.8億元，占比8.7%；槓桿型與反向型ETF則約2,166.37億元，占比3.6%。

接下來，統一投信的主動統一升級50將於12日掛牌，後續還有主動富邦台灣龍耀、主動聯博動能50、主動中信台灣收益成長等也將陸續展開募集。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。