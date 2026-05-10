聽新聞
0:00 / 0:00
台股ETF 總規模衝6兆
AI讓台股創高，助攻台股主、被動ETF總規模增長至5.86兆元。展望後市，在台股ETF新兵加入、定期定額長線資金、除息再投入等資金活水加持下，台股ETF有望挑戰6兆元關卡。
根據統計，截至8日，台股主、被動ETF總規模居歷史次高，僅次於7日的5.88兆元。
近年來台股主、被動ETF規模快速成長，今年來總規模成長達50.1%，2025年則是39.7%、2024年88.5%、2023年69.4%。進一步檢視台股ETF各類型表現，當前最大宗仍是台股被動式ETF的5.13兆元，占比87.5%；主動式ETF為5,106.8億元，占比8.7%；槓桿型與反向型ETF則約2,166.37億元，占比3.6%。
接下來，統一投信的主動統一升級50將於12日掛牌，後續還有主動富邦台灣龍耀、主動聯博動能50、主動中信台灣收益成長等也將陸續展開募集。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。