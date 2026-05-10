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被動式ETF換血成分股聚焦 0050、00878、00919等將接力登場

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股示意圖。 記者曾原信／攝影
台股示意圖。 記者曾原信／攝影

台股頻頻創高，主動式台股ETF一舉一動牽動盤面個股表現，而被動式ETF大換股潮也將來臨，包含元大台灣50（0050）、國泰永續高股息群益台灣精選高息等重量級ETF的追蹤指數將陸續定期審核，牽動盤面資金逾兆元。

統計至8日，規模逾500億元的台股被動式原型ETF共15檔，其中，12檔追蹤指數均將在未來兩個月內進行定期審核，合計規模超過4.55兆元，占64檔台股原型ETF規模88.7%之多。

隨台股強勢站上4萬點大關，個股表現差異大，新一輪台股被動式ETF成分股將出現汰弱留強升級賽。

從時間序來看，規模逾500億元的中大型台股被動式ETF換股潮，將由凱基台灣TOP 50、元大台灣價值高息打頭陣，成分股調整結果將在19日公告。

緊接著是追蹤MSCI系列指數的ETF，包含國泰永續高股息、國泰台灣領袖50，調整結果將自29日生效。

目前群益台灣精選高息居國內第三大高股息ETF，成分股調整結果將在6月2日公告。接下來6月5日，臺灣證券交易所與富時國際合編的臺灣指數系列及臺灣高股息指數成分股定期審核結果公告，影響元大台灣50、元大高股息、富邦台50和富邦科技等三檔。

6月下旬起還有一波高股息ETF換股，包括元大台灣高息低波、復華台灣科技優息、大華優利高填息30。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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