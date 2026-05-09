費半漲逾5% 美股ETF看俏

美股四大指數今年齊漲，根據CMoney資料統計，標普500、那斯達克、道瓊和費半指數今年以來的漲幅分別是8.08%、12.93%、3.22%及66.25%，其中全球科技產業風向球的費半指數漲幅逾六成居冠，8日再度漲逾5%，將挹注追蹤費半指數的ETF國泰費城半導體（00830）下周一開盤表現。

機構法人分析，美伊談判雖未見到確切的下一步進展，市場樂觀情緒暫時降溫，但在科技巨頭財報紛紛亮眼出爐之下，仍支撐整體盤勢表現。美股四大指數皆歷經突破歷史新高，仍以AI、半導體為盤面要角。

法人最新報告指出，目前最新公布的科技巨頭在2026年的AI相關資本支出合計上看7,250億美元，確立了AI基礎建設的超級周期，這股龐大的硬體需求直接推升美國商業投資，全球資金押注AI超級周期，但同時資金也嚴格檢視企業財報，加速流向具備即時雲端商業模式與變現能力的標的。

截至最新，國泰費城半導體前十大成分股涵蓋博通、輝達（NVIDIA）、美光科技、英特爾、邁威爾科技等美國30檔AI科技巨頭，今年以來累積漲幅57.74%，在跨國投資股票型中表現突出。

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