主動式ETF夯 衝出超額報酬

主動式ETF在全球市場已發展多年，而台灣自2025年5月5日第一檔主動式ETF掛牌後，短短一年內，產品類型已涵蓋股票型與債券型，發行家數持續增加。截至昨（8）日，29檔主動式ETF規模合計6,131億元，受益人逾203.2萬人，其中又以台股主動式ETF最受青睞，規模已經來到5,168億元，受益人逾171.1萬人。

富邦投信表示，從資金面觀察，主動式ETF展現出明顯的吸金能力，尤其是台股主動式ETF。根據投信投顧公會資料顯示，截至2026年3月，台股主動式ETF規模已成長至約2,309.8億元。CMoney統計5月初更已突破5,000億元，呈現跳躍式成長。若拆解時間軸，可發現初期規模仍在百億元以下，但隨著市場認知提升與產品數量增加，資金快速累積，顯示投資人對此類商品的接受度正在快速提高。

從ETF整體市場結構來看，ETF已占台灣境內基金規模超過66%，且交易門檻低、操作便利，意味主動式ETF可直接承接既有ETF投資族群，擴大滲透率。主動式ETF並非從零開始教育市場，而是在既有被動ETF成熟基礎上「升級產品」，因此推廣速度更快。

富邦投信指出，主動式ETF能在短時間內吸引資金，核心在於其結構性優勢。首先是「主動選股＋ETF交易機制」的結合。

傳統主動基金雖具選股能力，但交易需透過申購贖回，流動性與價格透明度較低；而主動式ETF則可在盤中即時交易，價格透明、流動性佳，兼具基金與股票的特性。這對習慣使用證券帳戶操作的投資人而言，大幅降低進入門檻。

其次，在成本結構上，主動式ETF也具競爭力。根據資料統計，其手續費率約0.5%～1.0%，相較傳統主動基金普遍1.2%～2.0%的費用，具備一定優勢 。在長期投資下，費用差異將顯著影響淨報酬。

再者，資訊透明度也是關鍵。主動式ETF每日揭露持股，投資人可清楚掌握投資組合，而傳統基金多為月度或揭露前十大持股，資訊落差明顯。透明度提升有助於投資人信任度建立。

更重要的是「超額報酬機會」。被動ETF本質上追蹤指數，難以超越市場，而主動式ETF透過經理人選股與產業配置，有機會創造Alpha。尤其台股產業輪動明顯，不同年度強勢產業差異極大，從半導體、航運到生技輪番表現。在此環境下，主動操作更具優勢，動態調整配置，掌握主流趨勢。

展望未來，主動式ETF仍具高度成長潛力。根據國際機構預估，2030年全球主動式ETF規模將達4.2兆美元，顯示此為全球趨勢 。在台灣市場方面，隨著產品線擴充（如高股息、產業主題、多重資產等），以及投資人對主動策略的接受度提升，規模仍有擴張空間。

群益投信主動式ETF研究團隊表示，今年來全球主要股市表現強勁，包括美股、台股等屢創新高，在市場高檔之際，也更加重視選股能力。

在產品選擇上，基於投資人最為熟悉市場莫過於台股，因此主動式台股ETF無論是檔數、規模、受益人都最多，今年來多數產品表現更明顯勝過大盤。若投資人想落實資產配置，可將部分資金布局於海外股市，美股因是全球最重要，也是台灣投資人最為熟知的國際股市，更是全球經濟與股市領頭羊，不妨善用主動式美股ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。