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第25檔主動式ETF來了！主動統一升級50 00403A 5月12日掛牌交易

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

證交所表示，由統一投信募集發行之主動統一升級50（00403A）ETF，將於5月12日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，本檔ETF聚焦台股市值前200大企業，以市值前50大企業作為核心配置，並納入市值51至200大企業的潛力標的，採取汰弱增強的主動管理策略，原則持有50檔股票，定期檢視基本面與成長動能，提高投資組合參與新興成長動能之能力。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達220檔(含被動式ETF 195檔及主動式ETF 25檔)。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

證交所 基本面 統一投信

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