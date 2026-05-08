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台股大怒神…主動式ETF熄火 00940等六檔高股息逆勢漲逾1%

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股8日震盪走低，主動式ETF全面熄火，近期討論度超高的主動式台股ETF同步走弱；反觀高股息ETF則逆勢成為盤面亮點，包括富邦臺灣優質高息（00730）、中信成長高股息（00934）、富邦特選高股息30（00900）、元大台灣價值高息（00940）、復華富時高息低波（00731）、凱基優選高股息30（00915）等六檔高股息皆以逾1%漲幅收紅，甫成功填息的元大台灣價值高息逆勢大漲1.36%。

市場觀察，台股主動式ETF過去主打「追求超越大盤績效」，但近期表現持續呈現「跌多漲少」的態勢。統計5月以來兩大人氣指標主動統一台股增長（00981A）、主動群益科技創新（00992A）僅分別上漲2.2%、1.6%，不僅位居同類型商品的末段班，對比大盤6.9%的績效更是遠遠落後。

法人分析，主動式ETF為追求超額報酬，持股常集中在中小型成長股與熱門題材股，目前多數本益比過高，恐面臨利多出盡的問題。高股息ETF籌碼相對穩定，元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）盤中股價逆勢翻紅，在大盤震盪之際，「息利雙收」的被動投資仍為最有力的支撐。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 富邦 凱基

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九檔同時持有聯電、聯發科的高息ETF 近周績效均勝大盤

台股近一周大漲2,677.31點，漲幅6.88%。其中，晶圓代工廠聯電（2303）股價創26年新高，周漲幅18.11%；聯發科（2454）股價也創新高，周漲幅39.08%，也帶動持有聯電及聯發科張數高的台股ETF績效表現亮眼。

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