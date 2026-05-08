九檔同時持有聯電、聯發科的高息ETF 近周績效均勝大盤

台股近一周大漲2,677.31點，漲幅6.88%。其中，晶圓代工廠聯電（2303）股價創26年新高，周漲幅18.11%；聯發科（2454）股價也創新高，周漲幅39.08%，也帶動持有聯電及聯發科張數高的台股ETF績效表現亮眼。

聯電及聯發科這兩檔權值股是台股高息ETF的重要成分股，統計共有包括群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）、元大高股息（0056）等九檔台股高息ETF同時持有這兩檔股票，使得績效大進補，在近一周績效均打敗大盤，其中更以群益半導體收益周漲16.43%漲幅最出色，不僅是九檔之冠，更是包括槓桿型正2 ETF在內的87檔台股ETF中周漲幅第一名。

群益投信台股ETF研究團隊表示， AI科技產業持續成為市場資金追逐的焦點，帶動相關供應鏈的成長熱潮。與此同時，部分傳統產業與新興領域的復甦也為投資者提供多元化的選擇，豐富資產配置的可能性。總體而言，基本面穩健的產業與族群仍具備顯著的布局價值。科技股表現仍值關注，而這當中亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力，可望為資金布局首選，投資人可選擇半導體相關科技高息ETF來掌握科技成長行情與股息收益雙重契機。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，回歸基本面來看，台灣經濟動能強勁，受惠於AI帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長線多頭格局仍可期待。針對當前台股盤勢與產業趨勢，維持積極的操作策略。首要焦點應放在AI相關科技產業及其供應鏈，這些領域包括電源管理、高效能運算基礎設施以及半導體設備廠務工程等，具備較高的成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。